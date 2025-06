Radio Italia Live a Palermo: anche Cefalù protagonista dietro le quinte con Giusy Catanese

Si è chiuso, tra applausi, luci e musica sotto le stelle, il grande evento Radio Italia Live a Palermo, che ha trasformato il Foro Italico in un palcoscenico d’eccezione per alcuni tra i nomi più amati della musica italiana. Da Annalisa a Tananai, passando per Noemi, Blanco, Negramaro, The Kolors, Gaia, Raf, Rose Villain, Rhove, Gabbani e Rkomi: un parterre di stelle che ha acceso l’entusiasmo di migliaia di fan.

Ma se i riflettori erano puntati sul palco, dietro le quinte si muoveva una macchina impeccabile fatta di passione, professionalità e creatività. Tra i protagonisti dietro il sipario anche un volto noto di Cefalù: Giusy Catanese, stilista, consulente d’immagine, make-up artist e hair stylist del Salone Donnarumma-Catanese Hair and Make Up Expert.

Un’esperienza intensa e travolgente, così Giusy racconta le giornate trascorse a stretto contatto con artisti, presentatori e troupe. «Un dietro le quinte entusiasmante, faticoso ma ricco di emozioni – ha detto –. Felice e grata a Radio Italia Live per questa esperienza davvero fantastica. Dai presentatori agli artisti, passando per tutta l’organizzazione: una squadra meravigliosa e perfettamente coordinata».

Il salone Donnarumma-Catanese, punto di riferimento per bellezza e stile a Cefalù, si trova all’EGV – Piazza Bellipanni 5. Un luogo dove l’esperienza maturata nei grandi eventi si trasforma ogni giorno in cura, gusto e creatività al servizio di chi desidera esprimere la propria unicità.

Radio Italia Live ha celebrato la musica italiana, ma ha anche raccontato il lavoro silenzioso e prezioso di tanti professionisti. Tra loro, anche Giusy, che da Cefalù porta la sua arte sulle grandi scene, con passione e determinazione.