Sonia Di Gaudio è la nuova Presidente del Lions Club Cefalù: una guida all’insegna del servizio e dell’innovazione (foto)

Sonia Di Gaudio è la nuova Presidente del Lions Club Cefalù: una guida all’insegna del servizio e dell’innovazione

Cefalù – Con una solenne e partecipata cerimonia, svoltasi nella serata di ieri, ha avuto luogo il tradizionale passaggio della campana del Lions Club Cefalù. Sonia Di Gaudio è stata ufficialmente designata quale nuova Presidente del Club, succedendo al Presidente uscente, Ciro Cardinale, al quale sono stati rivolti calorosi ringraziamenti per l’impegno profuso durante il suo mandato.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità civili e lionistiche, tra cui il Sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello, il Presidente di Zona Lions, Raimondo Pilato, e la Dirigente scolastica Antonella Cancilla, oltre a un nutrito numero di soci e ospiti. Non sono mancati i messaggi di augurio, tra cui spicca quello del Governatore del Distretto 108Yb, Francesco Taviano.

Nel suo primo indirizzo ufficiale, il Presidente Di Gaudio ha delineato con chiarezza la visione che animerà il suo mandato, ponendo l’accento sul valore del servizio come fondamento dell’identità lionistica. «Lions si nasce», ha affermato con forza, ribadendo l’indole vocazionale del servizio alla comunità che caratterizza l’agire del Club.

L’inizio formale del suo mandato avrà luogo il 1° luglio. Il nuovo Consiglio Direttivo è già stato composto con cura, a testimonianza di una visione collegiale e dinamica della leadership. Il ruolo di Primo Vicepresidente sarà affidato a Silvana Leanza, mentre Vincenzo Garbo ricoprirà la carica di Secondo Vicepresidente. Fanno parte del Consiglio direttivo anche Carmelo Iraci, Cosimo Di Giorgio, Giuseppe Martorana, Giuseppe Neri, Paolo Solaro e Antonio Iachetta. Il Comitato GST sarà guidato da Giuseppe Capuana, mentre la responsabilità del Comitato GMT è stata assegnata ad Alberto D’Agostino. La comunicazione e il marketing del Club saranno curati da Giacomo Sapienza.

Tra le novità introdotte dalla nuova Presidenza si segnala una riorganizzazione della segreteria, che sarà affidata congiuntamente ai soci Carmelo Iraci e Giuseppe Capuana, in un’ottica di efficienza e condivisione delle responsabilità.

Il Lions Club Cefalù, fondato nel 1968 su iniziativa del dott. Salvatore Calderone — primo Presidente del sodalizio — venne sponsorizzato dal Lions Club di Palermo, sotto il Governatorato del Prof. Giuseppe Grimaldi, che fu poi Presidente Internazionale del Lions Clubs International per l’anno sociale 1994-1995. L’omologazione ufficiale giunse il 22 gennaio 1969, mentre la cerimonia di consegna della Charter si svolse il 24 aprile dello stesso anno.

Da oltre mezzo secolo, il Lions Club Cefalù si distingue come punto di riferimento imprescindibile nella vita sociale e culturale della città, animato da uno spirito di servizio che si rinnova di anno in anno. La Presidenza Di Gaudio si inserisce in questa luminosa tradizione, con l’auspicio di scrivere una nuova pagina all’insegna dell’impegno, dell’innovazione e della solidarietà.