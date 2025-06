Chiarimenti sulla Ztl di Via Matteotti a Cefalù

Al fine di specificare come sarà disciplinato l’accesso nella ZTL, attualmente in pre esercizio lungo la via Matteotti da piazza Diaz a piazza Garibaldi, e nel ricordare che essa sarà attiva dal 30 luglio, si precisa che in tale zona attualmente il transito è già interdetto in alcune fasce orarie e la presenza del vigile urbano serve proprio a garantire il rispetto di tale divieto.

Con l’attivazione della ztl il varco sarà controllato con le telecamere.

Si chiarisce che, vista la particolare natura di questo tratto viario, tutti i possessori di pass di qualunque tipologia e colore potranno transitare durante il giorno, tranne che nelle fasce orarie tra le 10:00 e le 12:00 e tra le 18:00 e le 21:00.

La ztl è pensata per garantire il transito ai residenti e possessori di tutti i pass e per limitare al minimo il traffico con mezzi non autorizzati.

Lo chiarisce Daniele Tumminello, Sindaco di Cefalù