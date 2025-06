Cefalù 30 Giugno 2025 il Signore ha chiamato a sé Salvatore Santacolomba di anni 88 . La salma si trova presso l’abitazione sita in via Delle Muse , 10. I funerali saranno celebrati Mercoledì 2 Luglio 2025 alle ore 10.30 nella Parrocchia S.Agata Vergine Martire in c.da Caldura a Cefalù.