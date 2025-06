Stile e Creatività: l’alta moda torna a Cefalù nella magica cornice del Castello Bordonaro

Il prossimo 26 luglio 2025, ore 21.30, nella suggestiva atmosfera del Castello Bordonaro di Cefalù, avrà luogo l’attesissimo evento “Stile e Creatività – Moda e Spettacolo sotto le stelle”, un incontro d’eccellenza tra arte sartoriale, musica dal vivo e valorizzazione del territorio.

Sotto il patrocinio della Città di Cefalù, insignita del titolo di Città degli Artisti, nome dell’Associaizone fondata dal Maestro Roberto Giacchino, la serata promette di essere un raffinato omaggio al talento e all’eleganza, immerso nella magia di una delle location più affascinanti della costa siciliana. Il Castello Bordonaro, monumento di rara bellezza, si trasformerà per l’occasione in una passerella incantata sotto il cielo estivo, dove creatività e bellezza si fonderanno in un connubio armonioso.

A guidare con passione e visione l’intera direzione artistica sarà la stilista Maria Vello, già nota per il suo stile raffinato e per la sua capacità di coniugare gusto contemporaneo e richiami alla tradizione. Il suo impegno nell’organizzazione dell’evento è stato determinante nel dare forma a un programma di altissimo profilo, capace di celebrare la moda come autentica espressione culturale e identitaria.

Protagonisti in passerella saranno gli abiti firmati da una rosa di stilisti d’eccezione: Cinzia Dori, Giuseppe Narsete, Lilyana Petrova Lulu, Maria Vello e Carmen Vulcano, ciascuno portatore di uno stile unico e riconoscibile. Le creazioni sfileranno in un’atmosfera di sogno, impreziosita dalle note dal vivo dell’E-Start Trio e del gruppo Voci e Note One Solution, che accompagneranno la serata con una colonna sonora elegante e coinvolgente.

L’evento sarà presentato dalla brillante Daniela Guercio, con la collaborazione dei maestri del make-up e hairstyling Andrea Donnarumma e Giusy Catanese, garanzia di eccellenza nel settore della bellezza.

“Stile e Creatività” si annuncia come un evento che coniuga alta moda, musica e valorizzazione del patrimonio artistico in un’unica serata indimenticabile, capace di esaltare le eccellenze del territorio e il talento di chi lo abita. Un appuntamento imperdibile, nel cuore dell’estate cefaludese, per chi ama lasciarsi incantare dal fascino della bellezza sotto le stelle.