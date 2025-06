Il Segreto del Re: il romanzo che svela ciò che a Cefalù nessuno ha mai osato raccontare

Cosa succederebbe se la verità su Re Ruggero non fosse quella che tutti conosciamo? Se la sua tomba non custodisse davvero le sue spoglie? Se il vero segreto fosse nascosto tra le pietre di Cefalù — e non a Palermo, dove da secoli si guarda nel posto sbagliato?

È da questa domanda affascinante che nasce Il Segreto del Re, il nuovo romanzo che sta facendo parlare di sé tra gli amanti della storia, della letteratura e… di Cefalù.

Un romanzo ambientato nella nostra città, tra verità e mistero

Ambientato nella Cefalù del XII secolo, Il Segreto del Re intreccia personaggi storici e invenzioni narrative con una delicatezza che incanta. Il Duomo, la Rocca, i vicoli antichi, i silenzi del chiostro: tutto diventa scenario di una storia che affonda le radici nella verità e vola sulle ali del mistero. Un racconto che rende omaggio alla nostra città, facendone la custode di un segreto antico e sacro.

Ruggero II: leggenda, re… o custode di qualcosa di più grande?

Il romanzo ruota attorno a una domanda tanto semplice quanto inquietante: dove riposa davvero il Re? La risposta, pagina dopo pagina, conduce il lettore in un viaggio intenso, spirituale, emozionante. Una narrazione che mescola intrigo politico, fede, amore perduto e la bellezza struggente della nostra terra.

Perché ogni cefaludese dovrebbe leggerlo

Il Segreto del Re non è solo una storia da leggere: è una storia da vivere, soprattutto per chi è nato o vive a Cefalù. È un invito a guardare con occhi nuovi i luoghi che crediamo di conoscere, a riscoprire il valore della memoria, e a onorare ciò che la nostra città custodisce da secoli: non solo pietre, ma verità taciute.

Dove trovarlo?

Il romanzo è già disponibile su Amazon. Lo si può ordinare con un click, ricevendolo comodamente a casa in poche ore. Basta cercare “Il Segreto del Re” oppure cliccare qui per acquistarlo direttamente.