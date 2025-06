Settimana di sole e caldo stabile a Cefalù: temperature in aumento e zero piogge all’orizzonte

Cefalù si risveglia sotto un cielo terso e temperature decisamente estive: oggi, lunedì, si parte con 26°C alle 7:00 del mattino, umidità al 58% e un leggero vento di 5 km/h a rendere l’aria appena più respirabile. Nessuna precipitazione in vista: la giornata – e in generale l’intera settimana – sarà all’insegna del bel tempo stabile, perfetto per chi vuole vivere il mare, il centro storico o semplicemente una passeggiata sotto il sole.

L’evoluzione delle temperature nelle prossime ore mostra un progressivo aumento fino a raggiungere i 29°C tra il primo pomeriggio e il tardo pomeriggio. Solo verso la sera si torna sotto i 27°C, mantenendo comunque un clima mite e gradevole anche in notturna.

La settimana promette bene: da martedì a domenica il sole sarà il protagonista assoluto, con punte di 30-31°C nel weekend. Il solo giorno con qualche nube all’orizzonte sarà giovedì, ma senza rischi di pioggia.

Ecco il quadro settimanale:

Lunedì : Soleggiato – 29° / 23°

Martedì : Soleggiato – 28° / 23°

Mercoledì : Soleggiato – 29° / 25°

Giovedì : Parzialmente nuvoloso – 29° / 24°

Venerdì : Soleggiato – 29° / 25°

Sabato : Soleggiato – 29° / 25°

Domenica : Soleggiato – 29° / 25°

Lunedì prossimo: Soleggiato – 31° / 26°

Perfette condizioni per il mare, per il turismo e per chi è in cerca di giornate luminose e senza sorprese. L’estate a Cefalù è ufficialmente iniziata, e promette meraviglie.