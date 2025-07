A Palermo il Conferimento del Premio di Laurea Magistrale “Ennio Pintacuda, sj”

Si terrà venerdì 4 luglio 2025, alle ore 12.30, presso l’Aula Seminari 1 della sede LUMSA di via Filippo Parlatore 65, a Palermo, la cerimonia di conferimento del Premio di Laurea Magistrale in Economia e Management sullo Sviluppo dell’Euromediterraneo “Ennio Pintacuda, sj”, prestigiosa iniziativa accademica dedicata alla promozione della ricerca economica in una prospettiva mediterranea e interculturale.

L’incontro sarà introdotto e coordinato dal Prof. Giovanni Battista Dagnino dell’Università LUMSA e dal Prof. Pietro Luigi Matta della Libera Università della Politica, promotori del progetto e profondi conoscitori delle dinamiche dello sviluppo euromediterraneo.

Apriranno i lavori i saluti istituzionali del Prof. Giampaolo Frezza, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione, e del Prof. Sergio Paternostro, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management.

Seguiranno gli indirizzi di saluto dei Presidenti dei Club Service, a conferma del coinvolgimento della società civile e dell’associazionismo nella valorizzazione del merito accademico e della riflessione sui temi dello sviluppo locale e globale.

Momento centrale della cerimonia sarà la presentazione della tesi vincitrice da parte dell’assegnataria del premio, Veronica Leporatti, con un lavoro dal titolo: “Immigrazione e consumi digitali: analisi esplorativa del comportamento d’acquisto dei consumatori di origine straniera”. La ricerca, di notevole attualità e impatto, approfondisce i legami tra fenomeni migratori e dinamiche di consumo nel contesto digitale contemporaneo.

A commentare la tesi sarà la Prof.ssa Letizia Lo Presti, docente dell’Università LUMSA e relatrice del lavoro premiato, offrendo una lettura critica e valorizzante del percorso di studio svolto.

L’evento rappresenta un’eccellente occasione per riflettere sul ruolo dell’università come motore di sviluppo e dialogo interculturale e sulla necessità di valorizzare i giovani talenti attraverso strumenti concreti di riconoscimento e incoraggiamento.

Paolo Taormina, giornalista