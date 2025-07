Nidi di Tartarughe marine Avviso del WWF ai bagnati delle spiagge di Cefalù e limitrofe

28 Maggio 2025 di Redazione

Sabato 28 giugno, una tartaruga marina ha tentato di deporre le uova nel litorale di Campofelice di Roccella, nei pressi dell’area di sosta camper a Piana Calzata – Baia del Sole.

Purtroppo il tentativo non è andato a buon fine, ed è molto probabile che la tartaruga abbia provato a deporre nelle vicinanze.

CHIEDIAMO IL VOSTRO AIUTO!

Invitiamo chiunque passeggi sulla spiaggia, soprattutto nelle prime ore del mattino, a prestare attenzione a eventuali tracce di risalita o di scavo come quelle nella locandina allegata.

Guarda la foto: così appaiono le tracce lasciate sulla sabbia!

COSA FARE SE AVVISTI UNA TARTARUGA SULLA SPIAGGIA:

Mantieni almeno 10 metri di distanza e non disturbarla in alcun modo.

Evita l’uso di flash, torce o luci del telefono, che potrebbero disorientarla.

Osservala da lontano mentre ritorna verso il mare e segnala subito l’avvistamento alla Capitaneria di Porto (1530) e al WWF Sicilia Nord Occidentale

Francesco (+39) 328 7387379

Cetty (+39) 329 3620273

Laura (+39) 338 3592468

La tutela delle tartarughe marine passa anche da piccoli gesti di attenzione e rispetto.

Grazie per la vostra collaborazione!

Vi invitiamo a condividere questo post e a far girare la locandina anche tra i vostri contatti WhatsApp.

Se si avvista una tartaruga marina o si individuano tracce di nidificazione:

Evitare di disturbare l’animale o il nido e non utilizzare luci artificiali che potrebbero disorientare le tartarughe.

Contattare la Capitaneria di Porto al numero gratuito 1530.

Segnalare l’avvistamento al personale specializzato di un Centro di Recupero Tartarughe Marine.

Sotto le istruzioni del WWF della Sicilia Nord Occidentale.