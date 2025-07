A Cefalù al via gli stage tecnici per le prime squadre: al Santa Barbara per i nati dal 2005 al 2009

Nel rinnovato scenario dello Stadio Santa Barbara di Cefalù, prende ufficialmente il via oggi, venerdì 4 luglio 2025, una significativa iniziativa di scouting e preparazione tecnica per i nato dal 2005 al 2009. Organizzato congiuntamente dall’ASD Città di Cefalù, dalla Polisportiva Lascari Cefalù, del Real Sport Cefalù, lo Stage di selezione rappresenta un momento cruciale anche per la definizione dei roster delle prime squadre di calcio a 11 e calcio a 5, in vista della stagione sportiva ormai alle porte.

L’appuntamento, rivolto ai calciatori nati negli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, è fissato alle ore 16:30 presso l’impianto cefaludese, recentemente valorizzato anche sotto il profilo tecnico-strutturale.

A garantire la qualità dell’osservazione e dell’orientamento tecnico saranno presenti in campo i mister delle prime squadre, con i rispettivi staff: Giovanni Comito, responsabile del settore calcio a 11, e Giorgio Lembo, alla guida del progetto tecnico per il calcio a 5, affiancati da uno staff qualificato e altamente motivato.

L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di crescita e valorizzazione del talento locale, con l’obiettivo non solo di completare le rose, ma soprattutto di costruire un percorso formativo stabile e duraturo per giovani atleti che ambiscono a confrontarsi con livelli sempre più competitivi.

I promotori rivolgono un invito caloroso a tutti i giovani interessati, sottolineando l’importanza di occasioni come questa per misurarsi, crescere e lasciare il proprio segno nel calcio dilettantistico siciliano.

Contatti organizzativi:

Giovanni Comito: 320 868 5992

Antonio Emanuele: 351 278 2312

Giorgio Lembo: 388 163 6182

Domenico Vitrano: 351 074 7326

Il talento si forma sul campo. L’appuntamento è al Santa Barbara.