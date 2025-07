A Linea Verde Discovery – La rete verde un servizio su Cefalù e gli Abeti delle Madonie.

Domani alle 11:30 su Rai1 quarto e ultimo appuntamento con Linea Verde Discovery – La rete verde. Con Federico Quaranta, un viaggio in Sicilia tra natura, sostenibilità e futuro: dalle tartarughe di Cefalù agli abeti delle Madonie, fino ai grandi progetti energetici e i terreni confiscati alla mafia.

Non perderlo, domani, 5 Luglio su Rai1 alle 11:30.



Linea Verde Discovery- La Rete Verde



Viaggio attraverso i territori e i patrimoni ambientali, architettonici e storici del nostro Paese con i protagonisti del cambiamento, per la costruzione di una società volta a un futuro sostenibile.

Regia: Gian Marco Mori

Conduce: Federico Quaranta