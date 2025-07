Cefalù: campagna di prevenzione dermatologica con screening gratuiti

Banca delle Visite per Cefalù: campagna di prevenzione dermatologica con tre giornate di screening gratuiti per i cittadini, a partire dalle fasce più a rischio.

Mercoledì 16, Venerdì 18 e sabato 19 luglio il Comune di Cefalù ospita l’iniziativa di Prevenzione Dermatologica promossa dalla Fondazione Banca delle Visite Ets e realizzata con il contributo di FIDAPA – Sezione Cefalù e LIONS Club Cefalù.

Attenzione alla cura della pelle e sensibilizzazione alla Prevenzione a partire dalle fasce più fragili, per una comunità più attenta e consapevole sono gli obiettivi della campagna, organizzata nel quadro delle attività previste dal protocollo di intesa già in essere tra la Fondazione e l’amministrazione comunale.

Gli screening, offerti da Banca delle Visite e completamente gratuiti per gli utenti, si terranno Mercoledì 16 luglio (pomeriggio dalle ore 16.00); Venerdì 18 luglio (mattina dalle ore 9.00) e Sabato 19 luglio (mattina dalle ore 9.00), presso SPAZIO CULTURA, in Corso Ruggiero n.131 a cura della dermatologa D.ssa Antonella Prestigiacomo.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione alle fasce fragili – minori e over 65 – e a chi presenta familiarità con patologie dermatologiche.

36 check up disponibili, con prenotazione obbligatoria al num. 0921 – 92 41 85 (Uffici Servizi Sociali) fino ad esaurimento posti.

È possibile sostenere le attività della Fondazione con una donazione liberale (https://www.bancadellevisite.it/fai-una-donazione/) da parte di privati, aziende e di chiunque voglia contribuire al sostegno dei progetti.

Fondamentale anche il supporto di strutture sanitarie e professionisti, che possono aderire al circuito mettendo a disposizione visite solidali e listini calmierati per partecipare alle iniziative della Fondazione in ogni momento dell’anno ed essere dei punti di riferimento sul territorio per un welfare di prossimità.