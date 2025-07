Liguria tra mugugni e meraviglia: l’ironia di Dario Vergassola. Appuntamento a Cefalù con l’autore

Domenica 13 luglio 2025 | Castello Bordonaro, ore 21:30

Nell’ambito del prestigioso cartellone Cefalù Estate 2025, la suggestiva cornice del Castello Bordonaro ospiterà, domenica 13 luglio alle ore 21:30, una serata con Dario Vergassola, artista poliedrico noto al grande pubblico come comico, cantautore, scrittore e volto televisivo, nonché voce tra le più originali del panorama culturale italiano contemporaneo. Dialoga con l’Autore la giornalista Nadia La Malfa.

L’occasione è la presentazione del suo nuovo libro, dal titolo emblematicamente autoironico:

“Liguria, terra di mugugni e di bellezza. Guida ironico-sentimentale”,

un vero e proprio itinerario narrativo che, muovendosi da Ponente a Levante, attraversa le pieghe di una delle regioni più affascinanti d’Italia — la sua terra natale — con sguardo lucido, affettuosamente spietato e profondamente radicato.

Vergassola, spezzino di nascita e ligure per vocazione antropologica, si cimenta in un racconto che è al tempo stesso guida, confessione, satira e dichiarazione d’amore. I mugugni, quell’inconfondibile brontolio esistenziale che pare costituire il dialetto emotivo della Liguria, diventano lo sfondo sonoro di un’esplorazione intensa e divertita tra calette nascoste, crinali assolati, ville aristocratiche, palazzi barocchi e chiesette romaniche.

Attraverso la penna arguta e tagliente dell’autore, vengono dischiusi paesaggi naturali e culturali in cui convivono le leggende di mare e le saggezze dell’entroterra, i profumi salmastri della costa e quelli più schivi dell’oliva taggiasca e del basilico, fino alla regina indiscussa della cucina ligure: l’immortale focaccia, celebrata con devozione quasi liturgica.

Non mancano affondi sull’animo ligure: un’anima scorbutica e malinconica, pudica nei sentimenti ma straordinariamente fedele, a cui l’autore dà voce con impareggiabile leggerezza. Il libro si configura così come un vademecum per foresti — termine con cui i liguri chiamano chi viene da fuori — ma anche come una guida alla sopravvivenza culturale, ironica e preziosa, destinata a quanti vogliano penetrare l’essenza nascosta della regione.

L’incontro sarà a ingresso libero. Per agevolare il pubblico, è previsto un servizio navetta con partenza dalla stazione ferroviaria di Cefalù alle ore 20:30.

Una serata che promette di coniugare cultura e sorriso, identità locale e sguardo universale, sotto le stelle dell’estate cefaludese.



Dario Vergassola nasce in Liguria, ed è comico e cantautore. Partecipa a numerossimi programmi televisivi (Maurizio Costanzo Show, Carabinieri, Zelig, Dio vede e provvede, Le Iene, Parla con me con Serena Dandini e altri) e piéce teatrali (Manovale, gentiluomo, Mangia e bevi che la vita è un lampo, Riondino accompagna Vergassola a trovare Flaubert e altri) , e nel 1992 vince il “Festival di Sanscemo”. Si avvicina al mondo dello spettacolo da giovane, partecipando a “Professione Comico”, manifestazione diretta da Giorgio Gaber: ottiene sia il premio del pubblico che quello della critica. Del 2014 è il suo primo romanzo La ballata delle acciughe, edito da Mondadori.

Nel 2023 esce per Baldini + Castoldi, I malefici. Ovvero la casa delle storie strampalate.