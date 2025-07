Cefalù si conferma capitale estiva del 3×3 di Basket: in arrivo l’ottava edizione dello Streetball

Dal 25 al 27 luglio 2025, la perla tirrenica ospiterà l’ottava edizione dello Streetball 3vs3 Cefalù, una delle tappe più attese del circuito Estathé 3×3 Italia FIP, frutto dell’instancabile lavoro di promozione dell’A.S.D. Sicily Sports Academy.

Incastonato nel cuore del lungomare “G. Giardina”, trasformato per l’occasione in una cittadella del basket, il torneo si preannuncia ricco di novità, con un’aspettativa di partecipazione che supera i 100 atleti, provenienti non solo dalla Sicilia ma anche da altre regioni italiane. Il tutto accompagnato da una cornice tecnica di altissimo profilo: saranno presenti gli arbitri Alessandro Nicolini e Carmelo Paternìcò, volti noti della Serie A, e sono già in corso interlocuzioni per coinvolgere ospiti internazionali del mondo FIBA.

Tra le innovazioni dell’edizione 2025, spicca il mini torneo di baskin, disciplina inclusiva che unisce atleti con e senza disabilità, con l’intento di abbattere le barriere e promuovere il basket come strumento di coesione e cittadinanza attiva.

La giornata finale – domenica 27 – sarà trasmessa in diretta sui social ufficiali dell’evento, e includerà le finali sul campo centrale, la gara del tiro da tre e spettacolari esibizioni. L’evento non sarà solo sport: il lungomare sarà animato da stand gastronomici, tribune per il pubblico, aree dedicate ad atleti e staff.

Un’attenzione meticolosa è riservata alla comunicazione e promozione: un team di professionisti gestirà campagne ADV su Facebook e Instagram, contenuti live, produzione video e articoli sulle principali riviste di settore. L’immagine coordinata dell’evento, curata nei minimi dettagli, mira a offrire un’esperienza immersiva e memorabile, tanto per i partecipanti quanto per gli spettatori.

Cefalù, ancora una volta, si appresta a essere protagonista nel panorama cestistico estivo, con un evento che coniuga sport, spettacolo, inclusione e promozione del territorio, rafforzando la vocazione della città verso un turismo sportivo sostenibile e di qualità.