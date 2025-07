Lorenzo Bellino firma il suo primo film: storia, amore e intrighi nel cuore della Sicilia

Tra storia e mistero, amore e pericolo, si apre un nuovo capitolo per il giovane cinema siciliano. Il prossimo 11 luglio 2025, alle ore 18:00, nella storica cornice del Cinema Di Francesca di Cefalù, debutterà ufficialmente Il Principe Ombra, lungometraggio d’esordio di Lorenzo Bellino, giovane regista di appena 16 anni. Un thriller storico ambientato nel 1856, che prende vita tra atmosfere ottocentesche e intrighi di corte, ma che ha le sue radici più profonde nella passione, nel talento e nell’amore per la propria terra.

Girato interamente in Sicilia, Il Principe Ombra racconta la storia del giovane Alexandre, erede del trono del regno immaginario di Sealand, costretto a confrontarsi con un complotto che minaccia la sua vita e la stabilità del regno. La tensione cresce scena dopo scena, in un gioco di alleanze, sospetti e colpi di scena che tengono lo spettatore col fiato sospeso. A spezzare, ma solo in parte, la tensione, la delicata e intensa storia d’amore con la baronessina Sarah, interpretata da una giovanissima e promettente Vittoria Sarcone.

Accanto a loro, un cast interamente composto da attori siciliani non professionisti – tra cui Simona Brocato, Rosanna Culotta, Gabriele Dolce, Salvatore Musumeci e altri – che si sono dedicati con passione e impegno a un progetto tanto ambizioso quanto coraggioso. Le scene di ballo sono state curate dai danzatori dell’ASD Taniez di Palermo, portando sullo schermo un tocco di grazia e raffinatezza in perfetto equilibrio con l’intensità narrativa del film.

Il valore artistico del film non si limita alla trama. Ogni inquadratura è un omaggio alla Sicilia, scelta da Bellino non solo come luogo delle riprese, ma come vera protagonista silenziosa della storia. I boschi delle Madonie, Villa Boscogrande, Villa Palagonia, il Teatro Massimo, il Museo Mandralisca e il Castello Bordonaro diventano scenografie vive, cariche di memoria e suggestione. Non è solo cinema, è amore dichiarato per un territorio che ancora oggi riesce a raccontare se stesso con rara bellezza.

Lorenzo Bellino, nato a Palermo nel dicembre 2008 e residente a Cefalù, ha già alle spalle un percorso ricco di esperienze nonostante la giovanissima età. Viaggiatore curioso e appassionato d’arte fin da bambino, ha intrapreso gli studi di recitazione presso l’accademia PAS di Palermo e ha collezionato premi e riconoscimenti a livello regionale e nazionale per i suoi cortometraggi, tra cui Fangs, Dread, Primavera in Sicilia e Cefalù. Il suo primo corto ha ottenuto il secondo posto al Rec Film Festival di Rimini, mentre altre sue produzioni scolastiche sono state premiate da enti culturali e istituzioni.

La genesi de Il Principe Ombra inizia nel 2023, con la scrittura dello script insieme alla sceneggiatrice Caterina Svezia. Le riprese si sono svolte tra aprile e agosto 2024, sostenute dalla preziosa collaborazione di Sara Musumeci, e la post-produzione si è conclusa nel maggio 2025. Un percorso lungo, appassionato e tenace, che culminerà con l’atteso debutto sul grande schermo, proprio nella città che Bellino chiama casa.

Con Il Principe Ombra, Lorenzo Bellino firma un’opera prima che è già un piccolo manifesto del cinema indipendente: passione, territorio, bellezza, giovani energie e il coraggio di sognare in grande. E proprio da Cefalù, sotto le volte del Cinema Di Francesca, inizierà il viaggio di questo film che promette di sorprendere, emozionare e far riflettere. Un film che è già molto più di un esordio: è un atto d’amore verso la Sicilia e il potere del racconto.