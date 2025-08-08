Capaci si ferma per l’ultimo saluto a Simona Cinà: commozione anche a Cefalù

Oggi, venerdì 8 agosto, Capaci si stringe in un abbraccio silenzioso e carico di dolore per dare l’ultimo saluto a Simona Cinà, la giovane la cui scomparsa improvvisa ha profondamente scosso non solo la sua comunità, ma anche Cefalù, dove quest’anno aveva giocato e lasciato un ricordo affettuoso in tanti che l’hanno conosciuta.

Alle ore 13.00, nella Chiesa Madre di Capaci, si terrà il funerale alla presenza di familiari, amici, cittadini e autorità. In segno di rispetto e vicinanza alla famiglia Cinà, il sindaco Pietro Puccio ha proclamato il lutto cittadino dalle 12.30 alle 15.00. Il feretro attraverserà le vie del paese in un clima di intensa commozione: un corteo che non sarà solo un momento di dolore, ma anche un gesto di affetto collettivo per una ragazza conosciuta e amata per la sua dolcezza e il suo sorriso.

Da Cefalù partiranno alcune sue amiche, determinate a essere presenti per darle l’ultimo saluto, testimonianza del legame che Simona aveva creato anche fuori dalla sua città.

Intanto, sul fronte investigativo, le indagini proseguono. Ieri è stata eseguita l’autopsia presso il Policlinico di Palermo, ma rimane ancora da chiarire come Simona sia finita sott’acqua. Per questo, sarà necessario attendere gli esiti degli esami tossicologici, attesi entro 45 giorni. Oggi Capaci si ferma. Lo farà con il silenzio delle sue strade, con gli occhi lucidi della sua gente e di chi, da altre città come Cefalù, si unirà al dolore. Un addio che è anche una promessa: quella di non smettere di cercare la verità.