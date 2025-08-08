Ricordo di Franco Amodeo, giornalista e custode della cultura locale

Termini Imerese piange la scomparsa di Franco Amodeo, giornalista e uomo di grande impegno civile, che ha dedicato la sua vita alla promozione della cultura e all’amore per la propria città.

Ha fatto parte del Lions Club Cefalù.



Iscritto all’albo dei pubblicisti dal 1961, Amodeo ha attraversato oltre sessant’anni di cronaca e attualità con rigore e passione, collaborando con importanti testate quali RAI, Giornale di Sicilia, La Sicilia, Il Corriere dello Sport e dirigendo emittenti locali come TeleTermini, TeleEurako e La Voce di Caccamo. La sua voce ha raggiunto anche la comunità termitana in Canada, grazie alle collaborazioni con la radio italiana Chin Toronto e il Toronto-Termini Journal.

Franco Amodeo ha incarnato il valore del servizio civile, anche nel ruolo di Governatore del Distretto Sicilia del Lions Club nel 2008, proseguendo con umiltà e dedizione il suo impegno come semplice socio.

Tra i suoi contributi più significativi, il rilancio del Carnevale Termitano durante la presidenza della Pro Loco (1966–1975), manifestazione tra le più antiche di Sicilia, simbolo dell’identità culturale della città.

Il funerale si svolgerà sabato 9 agosto alle ore 10.30 nella chiesa di San Nicola di Bari a Termini Imerese. La città e i colleghi giornalisti lo ricordano con profonda gratitudine e affetto, custodendo il suo esempio di integrità e passione.



Lo ricorda particolarmente il giornalista e amico Paolo Taormina, con cui ha condiviso oltre 40 anni di giornalismo. E lo ricorda con affetto anche il giornalista Giacomo Sapienza. Nel ricordare le doti umane di Franco, il suo impegno nella promozione delle tradizioni locali e il suo incarnare i valori dei Lions,

