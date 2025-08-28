«I frustrati social»: sul palco gli imbecilli di Umberto Eco che tutti incontriamo ogni giorno

“I frustrati social” porta a teatro un fenomeno che ormai invade la vita quotidiana: persone che si credono onnipotenti dietro uno schermo, convinte di essere le uniche a saper fare qualcosa, pronte a demolire chi invece costruisce. Lo spettacolo, che viene dato a Catania, prende ispirazione dalle parole di Umberto Eco, che aveva parlato di “legioni di imbecilli” rese potenti dai social.

Chi sono i “frustrati social”

Sul palco prendono vita figure ben riconoscibili:

chi crede di avere sempre ragione e non accetta contraddittorio;

chi si mostra invidioso delle capacità altrui, incapace di riconoscere i propri limiti;

chi usa il web non per creare, ma per bloccare e sminuire chi con impegno e intelligenza va avanti;

chi con impegno e intelligenza va avanti; chi si nutre di sarcasmo e rancore, anziché di idee.

Non semplici caricature, ma ritratti amari di una realtà che tutti incontriamo ogni giorno nei commenti e nelle discussioni online.

Risate amare e specchio della società

La forza dello spettacolo sta nel mostrare come questi atteggiamenti, seppur ridicoli, abbiano conseguenze reali: avvelenano il confronto, rallentano chi lavora con serietà e alimentano un clima di sospetto e sfiducia. “Il frustrato non costruisce mai – spiega il regista – preferisce fermare chi sa fare. Ma alla fine resta prigioniero del suo stesso limite”.

Una riflessione necessaria

“I frustrati social” non è solo satira: è un invito a riconoscere e disinnescare questi comportamenti. Perché la vera forza, nel mondo digitale come nella vita reale, non è urlare più forte, ma avere idee, intelligenza e la capacità di trasformarle in qualcosa di concreto.