La Festa della Madonna di Gibilmanna. Il Programma

La comunità di Alimena si prepara anche quest’anno a vivere con profonda devozione la Festa della Madonna di Gibilmanna, appuntamento che da secoli unisce fede, tradizione e vita comunitaria attorno al Santuario mariano più caro ai madoniti. La celebrazione principale è fissata per domenica 7 settembre 2025, ma già nei giorni precedenti il Santuario si animerà di preghiere, liturgie e momenti di fraternità che accompagneranno i fedeli verso l’incontro con la Madre celeste.

La settimana di preparazione

Dal 1° al 6 settembre, ogni giornata sarà scandita da un ritmo di preghiera:

alle 8.00 la celebrazione delle Lodi,

la celebrazione delle Lodi, alle 9.30 la Celebrazione Eucaristica,

la Celebrazione Eucaristica, alle 18.00 il Rosario, la Messa e i Vespri.

Momento particolarmente atteso sarà la Veglia Mariana di venerdì 5 settembre, ore 21.30, dal titolo evangelico «Che ho da fare con te, o donna?» (Gv 2,4), invito alla meditazione sul ruolo di Maria nella storia della salvezza.

Sabato 6 settembre

La vigilia della festa sarà un giorno di intensa partecipazione.

Alle 9.30 la Celebrazione Eucaristica,

la Celebrazione Eucaristica, alle 16.00 la Messa con i pellegrini di Gangi,

la Messa con i pellegrini di Gangi, alle 17.30 la preghiera del Rosario,

la preghiera del Rosario, alle 18.00 la Celebrazione Eucaristica.

Alle 19.00 seguirà la celebrazione dei Primi Vespri della Beata Vergine Maria, presieduti da p. Francesco Giacalone, parroco di Alimena. La serata si concluderà alle 22.00 con un momento di riflessione comunitaria e conviviale sul sagrato del Santuario, animato dai Frati Cappuccini di Sicilia.

Domenica 7 settembre

Il giorno della festa, la celebrazione eucaristica sarà continua: dalle 7.00 alle 12.00, con Messe ad ogni ora.

Il momento solenne avrà luogo alle 17.00 con la Celebrazione Eucaristica presieduta da S. Ecc.za Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù. Durante la liturgia sarà compiuto il gesto dell’offerta dell’Olio da parte del Sindaco della Comunità di Alimena, dott. Giuseppe Scrivano, accompagnato dal coro parrocchiale.

Lunedì 8 settembre: Natività della B. V. Maria

La festa culminerà il giorno seguente con la celebrazione della Natività della Beata Vergine Maria, memoria liturgica che la Chiesa venera come “Festa della Vita”. Alle 17.30 è previsto il raduno dei bambini e dei genitori presso il piazzale S. Chiara, da cui partirà il pellegrinaggio verso il Santuario. Seguirà, alle 18.00, la Celebrazione Eucaristica conclusiva.

Le celebrazioni saranno accompagnate dalla musica del Corpo Bandistico S. Cecilia di Alimena, mentre l’organizzazione e l’animazione sono curate dal Comune di Alimena e dai Frati Cappuccini, custodi secolari del Santuario.

Un appuntamento che non è soltanto liturgico, ma anche identitario: una memoria viva che richiama fedeli e pellegrini a rinnovare la propria fiducia in Maria, Madre della Misericordia e Regina delle Madonie.

