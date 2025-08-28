L’Eccellenza tattica e umana della nuova stagione calcistica di Cefalù e del suo territorio

Al via la stagione calcistica 2025/2026 per il comprensorio sportivo cefaludese. Le associazioni Real Sport Cefalù, Polisportiva Lascari Cefalù e Asd Città di Cefalù hanno reso noto il loro quadro tecnico. L’organigramma così strutturato testimonia una progettualità a lungo termine, orientata alla formazione integrale della persona e del calciatore.

I Protagonisti in Panchina: una nostra analisi

Filippo Cipolla (Mister Under 19)

Figura di riferimento per la fascia pre agonistica, Cipolla dispone di una visione di gioco raffinata. La sua azione didattica non si limita all’allenamento tecnico, ma si focalizza anche sulla maturazione tattica e mentale, accompagnando i giovani nel delicato passaggio dalle giovanili al calcio agonistico. Il tutto con rigore metodologico e attenzione individuale.

Giovanni Lupo (Allenatore dei Portieri)

Specialista in uno dei ruoli più complessi del calcio contemporaneo, Lupo imposta la sua metodologia sui tre assi fondamentali: rapidità di reazione, lettura delle traiettorie e gestione psicologica della pressione. Le sue sessioni sono finalizzate a costruire portieri moderni, ormai giocatori completi che partecipano attivamente all’azione di difesa e contropiede.

Daniele Fazio (Mister Scuola Calcio)

Interprete attento della formazione di base, Fazio si distingue per la capacità di tradurre l’apprendimento tecnico in un percorso sportivo in grado di coniugare rigore metodologico e dimensione giocosa, garantendo ai più piccoli solide basi motorie e tecniche senza far venir meno l’entusiasmo e la motivazione.

Silvia Mogavero (Mister Scuola Calcio)

La sua presenza rappresenta un valore aggiunto in termini di tecnica e sensibilità educativa e leadership relazionale. Mogavero adotta un approccio empatico e attento alle dinamiche di gruppo. La sua azione contribuisce in maniera decisiva alla formazione, non solo tecnica, ma anche del senso di appartenenza societaria, ai colori, al territorio. Elemento imprescindibili per la coesione collettiva.

Salvatore Mineo (Mister Scuola Calcio)

Tecnico esperto, Mineo concentra la propria opera sulla costruzione della disciplina e della cultura del lavoro, considerati pilastri fondamentali per la crescita sportiva. La sua attenzione per la preparazione fisica e per la regolarità metodologica infonde nei giovani l’abitudine alla costanza e all’impegno, valori che distinguono un vero sportivo anche fuori il campo da gioco.



Giovanni Corradino (Mister Scuola Calcio)

Si distingue per la capacità di organizzare squadre equilibrate, valorizzando la tecnica individuale e la fluidità del gioco collettivo. La sua esperienza gli consente di trasmettere visione tattica e gestione emotiva dei giocatori. Predilige un approccio dinamico nel calcio, con pressing alto e rotazioni rapide. Cura in particolare la fase di possesso, incentivando la creatività e la lettura delle situazioni. Grande attenzione alla crescita dei giovani, bilanciando competitività e sviluppo individuale.

Giuseppe Glorioso (Mister Scuola Calcio)

Il suo lavoro si caratterizza per un forte orientamento alla tecnica individuale. Glorioso privilegia allenamenti mirati al perfezionamento del controllo palla, della capacità di dribbling e della visione di gioco, stimolando i ragazzi a tradurre l’abilità tecnica in espressione creativa, gli schemi tattici, durante la gara.

Totò Valenziano (Mister Scuola Calcio)

La sua figura carismatica dello Staff Tecnico. Ex calciatore con trascorsi nelle categorie superiori, Valenziano porta in dote la conoscenza diretta delle dinamiche del calcio professionistico, ora trasposta con successo nel calcio a tutti i livelli e specialità. La sua metodologia basata su rigore tecnico e visione tattica, forma giocatori completi, in grado di affrontare le sfide di un gioco a sempre più tecnico e veloce. Una vera Icona del calcio cefaludese, esempio per i giovani sportivi e ma anche per la sua classe e signorilità.

Domenico Vitrano (Mister Scuola Calcio a 5)

Con una profonda conoscenza delle dinamiche tattiche del calcio a 5, Vitrano lavora sulla creazione di schemi sia offensivi sia difensivi ad alta efficacia. La sua attenzione per i dettagli tecnici e posizionali rende le sue squadre compatte e difficili da affrontare, formando giocatori con spiccata intelligenza situazionale.

Un Futuro Promettente: Il Caso Melissa Fatta

Accanto al lavoro dei tecnici e della dirigenza, la società festeggia anche i traguardi individuali, come quello di Melissa Fatta, convocata a un provino con il Palermo Calcio. Questo risultato costituisce la prova tangibile dell’efficacia del modello educativo e tecnico adottato. La sua esperienza, insieme a quella di altri atleti osservati da club di livello superiore, è testimonianza dell’ottimo lavoro svolto.



INIZIA LA NUOVA STAGIONE !

1 settembre 2025

Ore 17:00

Real sports center

2 settembre 2025

Ore 16:30

M.ILardo – Lascari

Le attività della nostra Scuola Calcio stanno per ripartire con istruttori qualificati e strutture moderne.

Iscriviti entro il 15 settembre

Al mese di ottobre CI PENSIAMO NOI

