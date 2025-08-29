Festeggiamenti in onore di San Giacomo Maggiore Apostolo Protettore di Gratteri. Il programma

Festeggiamenti in onore di San Giacomo Maggiore Apostolo Patrono di Gratteri
25 agosto – 09 settembre 2025
“Con San Giacomo Uniti nella Speranza”
PROGRAMMA RELIGIOSO
25 agosto – “Appizzata da Banniera”
- Ore 17:00 – Corteo della Bandiera con partenza dalla Chiesa di San Giacomo
- Ore 18:00 – Scampanio delle campane e dispiegamento della Bandiera di San Giacomo sulla Chiesa Madre
- Ore 18:30 – Santa Messa e ostensione della reliquia di San Giacomo
Dal 26 al 29 agosto
- In mattinata visita del Parroco agli ammalati con la Reliquia di San Giacomo
- Ore 16:30-17:30 – Confessioni
- Ore 18:00 – Celebrazione dei Vespri
- Ore 18:30 – Santa Messa
29 agosto – Giornata degli Ammalati e Anziani
- Ore 17:30-18:30 – Adorazione Eucaristica
- Ore 18:30 – Santa Messa per gli ammalati e gli anziani
30 agosto
- Ore 10:00 – Santa Messa con gli ospiti della Casa di Riposo
- Ore 20:30 – Pellegrini di Speranza sotto le Stelle – Pellegrinaggio al Santuario di Gibilmanna con partenza dalla Chiesa Madre
Dal 31 agosto al 6 settembre
- Ore 16:30-17:30 – Confessioni
- Ore 18:00 – Celebrazione dei Vespri
- Ore 18:30 – Santa Messa
4 settembre – “Giornata dei Bambini e degli Studenti”
- Benedizione dei bambini, affidamento degli studenti al nuovo anno scolastico e benedizione degli zaini
5 settembre – “Giornata delle Confraternite”
- Santa Messa con le confraternite e accoglienza dei nuovi nati
6 settembre – Festa della Madonna
- Ore 11:00 – Santa Messa
- Ore 16:00 – Processione e Santa Messa presieduta dal Vescovo
8 settembre
- Ore 18:00 – Santa Messa
- Ore 18:45 – Accoglienza delle Autorità Civili e Militari
- Ore 19:00 – Celebrazione Lucernale
9 settembre – Festa di San Giacomo
- Ore 08:30 – Santa Messa
- Ore 09:45 – Accoglienza delle Autorità Civili e Militari
- Ore 11:00 – Santa Messa Solenne
- Ore 15:00 – Questua per le vie del paese con l’Immagine di San Giacomo
- Ore 18:30 – Santa Messa
- Ore 20:00 – Solenne Processione di San Giacomo
PROGRAMMA D’INTRATTENIMENTO
6 settembre
- Serata offerta, organizzata a cura del Bar Italia
7 settembre
- Ore 17:30 – Scampanio solenne delle campane, sparo di mortaretti, ingresso musicale a cura del Complesso Bandistico “Angelo Tornabene” che girerà per le vie del paese
- Ore 19:15 – Intrattenimento bandistico in Piazza Principale
- Serata offerta, organizzata dal gruppo “Giardini Nax” e “Libera Baronia Gratteri Sud”
8 settembre
- Ore 08:00 – Alborata con sparo di colpi a cannone
- Ore 10:00 – Giro del Complesso Bandistico “Angelo Tornabene” per le vie del paese
- Ore 12:00 – Intrattenimento musicale in Piazza Principale
- Ore 17:00 – Giro del Complesso Bandistico per le vie del paese
- Ore 21:30 – Intrattenimento musicale in Piazza Principale
- Spettacolo offerto dai gruppi “Giardini Nax” e “Libera Baronia Gratteri Sud” con la partecipazione straordinaria di The Brass Street Band
9 settembre – Festa di San Giacomo
- Ore 08:00 – Alborata con sparo di colpi a cannone
- Ore 10:00 – Giro del Complesso Bandistico “Angelo Tornabene” per le vie del paese
- Ore 12:00 – Intrattenimento musicale in Piazza Principale
- Ore 15:00 – Giro del Complesso Bandistico per le vie del paese
- Ore 17:00 – Intrattenimento musicale in Piazza Principale
- Ore 21:30 – Intrattenimento musicale in Piazza Principale con il gruppo “Giardini Nax” e “Libera Baronia Gratteri Sud”
📌 Nota: il ricavato degli intrattenimenti sarà destinato alla festa di San Giacomo.
Il Parroco
Don Nicola Crapa
Il Comitato dei Festeggiamenti