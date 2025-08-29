Festeggiamenti in onore di San Giacomo Maggiore Apostolo Protettore di Gratteri. Il programma

Festeggiamenti in onore di San Giacomo Maggiore Apostolo Patrono di Gratteri
25 agosto – 09 settembre 2025
“Con San Giacomo Uniti nella Speranza”

PROGRAMMA RELIGIOSO

25 agosto – “Appizzata da Banniera”

  • Ore 17:00 – Corteo della Bandiera con partenza dalla Chiesa di San Giacomo
  • Ore 18:00 – Scampanio delle campane e dispiegamento della Bandiera di San Giacomo sulla Chiesa Madre
  • Ore 18:30 – Santa Messa e ostensione della reliquia di San Giacomo

Dal 26 al 29 agosto

  • In mattinata visita del Parroco agli ammalati con la Reliquia di San Giacomo
  • Ore 16:30-17:30 – Confessioni
  • Ore 18:00 – Celebrazione dei Vespri
  • Ore 18:30 – Santa Messa

29 agosto – Giornata degli Ammalati e Anziani

  • Ore 17:30-18:30 – Adorazione Eucaristica
  • Ore 18:30 – Santa Messa per gli ammalati e gli anziani

30 agosto

  • Ore 10:00 – Santa Messa con gli ospiti della Casa di Riposo
  • Ore 20:30 – Pellegrini di Speranza sotto le Stelle – Pellegrinaggio al Santuario di Gibilmanna con partenza dalla Chiesa Madre

Dal 31 agosto al 6 settembre

  • Ore 16:30-17:30 – Confessioni
  • Ore 18:00 – Celebrazione dei Vespri
  • Ore 18:30 – Santa Messa

4 settembre – “Giornata dei Bambini e degli Studenti”

  • Benedizione dei bambini, affidamento degli studenti al nuovo anno scolastico e benedizione degli zaini

5 settembre – “Giornata delle Confraternite”

  • Santa Messa con le confraternite e accoglienza dei nuovi nati

6 settembre – Festa della Madonna

  • Ore 11:00 – Santa Messa
  • Ore 16:00 – Processione e Santa Messa presieduta dal Vescovo

8 settembre

  • Ore 18:00 – Santa Messa
  • Ore 18:45 – Accoglienza delle Autorità Civili e Militari
  • Ore 19:00 – Celebrazione Lucernale

9 settembre – Festa di San Giacomo

  • Ore 08:30 – Santa Messa
  • Ore 09:45 – Accoglienza delle Autorità Civili e Militari
  • Ore 11:00 – Santa Messa Solenne
  • Ore 15:00 – Questua per le vie del paese con l’Immagine di San Giacomo
  • Ore 18:30 – Santa Messa
  • Ore 20:00 – Solenne Processione di San Giacomo

PROGRAMMA D’INTRATTENIMENTO

6 settembre

  • Serata offerta, organizzata a cura del Bar Italia

7 settembre

  • Ore 17:30 – Scampanio solenne delle campane, sparo di mortaretti, ingresso musicale a cura del Complesso Bandistico “Angelo Tornabene” che girerà per le vie del paese
  • Ore 19:15 – Intrattenimento bandistico in Piazza Principale
  • Serata offerta, organizzata dal gruppo “Giardini Nax” e “Libera Baronia Gratteri Sud”

8 settembre

  • Ore 08:00 – Alborata con sparo di colpi a cannone
  • Ore 10:00 – Giro del Complesso Bandistico “Angelo Tornabene” per le vie del paese
  • Ore 12:00 – Intrattenimento musicale in Piazza Principale
  • Ore 17:00 – Giro del Complesso Bandistico per le vie del paese
  • Ore 21:30 – Intrattenimento musicale in Piazza Principale
  • Spettacolo offerto dai gruppi “Giardini Nax” e “Libera Baronia Gratteri Sud” con la partecipazione straordinaria di The Brass Street Band

9 settembre – Festa di San Giacomo

  • Ore 08:00 – Alborata con sparo di colpi a cannone
  • Ore 10:00 – Giro del Complesso Bandistico “Angelo Tornabene” per le vie del paese
  • Ore 12:00 – Intrattenimento musicale in Piazza Principale
  • Ore 15:00 – Giro del Complesso Bandistico per le vie del paese
  • Ore 17:00 – Intrattenimento musicale in Piazza Principale
  • Ore 21:30 – Intrattenimento musicale in Piazza Principale con il gruppo “Giardini Nax” e “Libera Baronia Gratteri Sud”

📌 Nota: il ricavato degli intrattenimenti sarà destinato alla festa di San Giacomo.

Il Parroco
Don Nicola Crapa

Il Comitato dei Festeggiamenti

