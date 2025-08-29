Kepha 2.0: una nuova stagione di sfide e ambizioni nel volley regionale

Con rinnovato entusiasmo e una visione sempre più proiettata verso la crescita, l’ASD Polisportiva Sporting Club Kepha 2.0 si prepara a vivere una stagione sportiva densa di emozioni e obiettivi.

La presidente Gabriella Torcivia, con orgoglio, ha annunciato che per l’annata agonistica 2025 | 2026 le due principali formazioni del club prenderanno parte ai campionati regionali di Serie D Maschile e Femminile. Un traguardo che testimonia non solo la solidità tecnica e organizzativa della società, ma anche la capacità di valorizzare atleti e staff in un percorso di costante crescita.

Ma la progettualità della Kepha 2.0 non si ferma qui. La dirigenza, infatti, sta lavorando per garantire ai propri tesserati la partecipazione a campionati di categoria e di serie, con un occhio di riguardo al vivaio e alle nuove generazioni. Centrale, in questa prospettiva, rimane l’attività di Volley S3, strumento educativo e promozionale dedicato ai più piccoli, che rappresentano il cuore pulsante e il futuro della pallavolo.

L’approccio della Kepha 2.0 è chiaro: costruire una grande famiglia sportiva, in cui passione, impegno e spirito di squadra trovano la loro massima espressione sia dentro che fuori dal campo. Un modello che riflette la vocazione inclusiva dello sport e l’attenzione alla formazione completa dell’atleta.

Chi desidera unirsi a questa realtà in crescita ha l’opportunità di entrare a far parte di un progetto che coniuga competizione e valori autentici, vivendo da protagonista l’intensità e la bellezza del volley.

Info e contatti: +39 388 3431801 (Gabriella)

Kepha 2.0: la passione che diventa squadra.