Basket Cefalù: nasce un patto strategico tra tradizione e futuro

Il basket cefaludese si arricchisce di una nuova pagina di storia. Per la stagione sportiva 2025/2026, Zannella Basket Cefalù a.s.d. e Basket Cefalù 1972 a.s.d. hanno ufficializzato un accordo di collaborazione che, pur nel rispetto delle rispettive autonomie e identità, si propone come una scelta strategica di lungo respiro per la crescita del movimento cestistico locale.

Le due realtà, entrambe profondamente radicate nel tessuto sociale e sportivo cittadino, condividono obiettivi chiari: sostenere la formazione dei giovani, promuovere i valori dello sport come salute, qualità della vita, rispetto e solidarietà, e offrire nuove opportunità di sviluppo tecnico e umano ai ragazzi di Cefalù e del territorio circostante.

La sinergia prende forma in maniera complementare:

concentrerà le proprie energie sul , con l’obiettivo di consolidare la presenza della città nelle competizioni di vertice dilettantistiche. Zannella Basket Cefalù, invece, si dedicherà interamente al settore giovanile e al minibasket, ponendosi come fucina di talenti e investendo su attività formative, didattiche e campionati di categoria.

Questa distribuzione di compiti non rappresenta una frammentazione, ma piuttosto un’ottimizzazione delle risorse: la struttura senior trova continuità e solidità, mentre il vivaio acquisisce una progettualità autonoma e specializzata, garantendo futuro e prospettiva.

Un progetto radicato nella comunità

L’accordo non si limita al piano sportivo: vuole essere anche un segno concreto di vicinanza alla comunità cefaludese, offrendo ai giovani occasioni di crescita in un ambiente sano, strutturato e carico di tradizione. In un’epoca in cui lo sport dilettantistico deve affrontare sfide complesse, l’unione di due storiche sigle rappresenta un segnale forte di responsabilità condivisa.

Le voci dei protagonisti

A sottoscrivere l’intesa:

Emilia Anastasi , presidente della Zannella Basket Cefalù

, presidente della Zannella Basket Cefalù Angelo Lombardo, presidente del Basket Cefalù 1972

Entrambi, con un gesto che intreccia storia e futuro, rilanciano il basket cittadino in una prospettiva sinergica, dove tradizione e innovazione si sostengono a vicenda.