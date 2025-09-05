Monza tempio della velocità: il Gran Premio d’Italia in Tv

Fino a domenica 7 settembre gli occhi del mondo della Formula 1 saranno puntati su Monza, dove il mito incontra la velocità assoluta. Il Gran Premio d’Italia, tappa iconica e irrinunciabile del calendario, non è solo una gara, ma un rito collettivo che si ripete anno dopo anno, tra storia, leggenda e passione.
Sky racconterà il weekend con una copertura totale, minuto per minuto, dalla pista e dai box, arricchita da interviste esclusive, contenuti speciali e approfondimenti dal vivo. Il racconto sarà continuo anche su Sky Sport 24, sul sito Skysport.it e sui canali social ufficiali, per non perdere neppure un dettaglio di un evento che è molto più di una corsa: è la celebrazione del motorsport nella sua essenza più pura.
Il programma completo del weekend
Un crescendo di attese ed emozioni accompagnerà gli appassionati da venerdì alla domenica, con in pista non solo la Formula 1, ma anche Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup, cornice perfetta al weekend monzese.
Venerdì 5 settembre
Ore 13.30: F1 – Prove libere 1
- Ore 14.55: F3 – Qualifiche
- Ore 15.50: F2 – Qualifiche
- Ore 17: F1 – Prove libere 2
- Ore 18.25: Porsche Super Cup – Prove Libere
- Ore 20: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Sabato 6 settembre
- Ore 9.10: F3 – Sprint Race
- Ore 10.15: Kimi’s Room
- Ore 10.30: Porsche Super Cup – Qualifiche
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.30: F1 – Prove libere 3
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 14.10: F2 – Sprint Race
- Ore 15.15: Warm Up
- Ore 15.30: Paddock Live
- Ore 16: F1 – Qualifiche
- Ore 17.15: Paddock Live
- Ore 17.45: Paddock Live Show
Domenica 7 settembre
- Ore 8.10: F3 – Feature Race
- Ore 9.40: F2 – Feature Race
- Ore 11.40: Porsche Super Cup – Gara
- Ore 13: Kimi’s Room
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 15: F1 – Gara (in esclusiva live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW)
- Ore 17: Paddock Live
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18: Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy