Monza tempio della velocità: il Gran Premio d’Italia in Tv

Fino a domenica 7 settembre gli occhi del mondo della Formula 1 saranno puntati su Monza, dove il mito incontra la velocità assoluta. Il Gran Premio d’Italia, tappa iconica e irrinunciabile del calendario, non è solo una gara, ma un rito collettivo che si ripete anno dopo anno, tra storia, leggenda e passione.

Sky racconterà il weekend con una copertura totale, minuto per minuto, dalla pista e dai box, arricchita da interviste esclusive, contenuti speciali e approfondimenti dal vivo. Il racconto sarà continuo anche su Sky Sport 24, sul sito Skysport.it e sui canali social ufficiali, per non perdere neppure un dettaglio di un evento che è molto più di una corsa: è la celebrazione del motorsport nella sua essenza più pura.

Il programma completo del weekend

Un crescendo di attese ed emozioni accompagnerà gli appassionati da venerdì alla domenica, con in pista non solo la Formula 1, ma anche Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup, cornice perfetta al weekend monzese.

Venerdì 5 settembre

Ore 13.30: F1 – Prove libere 1

Ore 14.55: F3 – Qualifiche

Ore 15.50: F2 – Qualifiche

Ore 17: F1 – Prove libere 2

Ore 18.25: Porsche Super Cup – Prove Libere

Ore 20: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 6 settembre

Ore 9.10: F3 – Sprint Race

Ore 10.15: Kimi’s Room

Ore 10.30: Porsche Super Cup – Qualifiche

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – Prove libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – Sprint Race

Ore 15.15: Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: F1 – Qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

Domenica 7 settembre

Ore 8.10: F3 – Feature Race

Ore 9.40: F2 – Feature Race

Ore 11.40: Porsche Super Cup – Gara

Ore 13: Kimi’s Room

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 – Gara (in esclusiva live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW)

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 18: Notebook

Ore 18.15: Race Anatomy

Il Gran Premio d’Italia non è una gara qualsiasi: è il circuito che misura il coraggio dei piloti e la perfezione ingegneristica delle monoposto. Monza, con i suoi rettilinei infiniti e le staccate mozzafiato, continua a essere il banco di prova definitivo della velocità, e ancora una volta promette di regalare emozioni che entreranno nella storia.