Cefalù Basket Academy: l’inizio di una nuova stagione nel segno del derby cittadino

La stagione 2025/26 della Cefalù Basket Academy si apre con un’emozione speciale: il derby cittadino contro il Basket 1972, in programma sabato 18 ottobre alle ore 18:00 al PalaTricoli. Un appuntamento che va oltre la semplice competizione sportiva: sarà una sfida di identità, tradizione e rinnovata ambizione, specchio di una città che respira pallacanestro.

La missione dell’Academy

La Cefalù Basket Academy nasce per promuovere la pallacanestro sul territorio, offrendo ai giovani non soltanto un percorso sportivo, ma anche formativo. Guidata dal presidente Pino Serio, la società vuole essere punto di riferimento per atleti, famiglie e appassionati, coniugando passione, competenza tecnica e valori educativi che vanno oltre il parquet: rispetto, sacrificio, collaborazione e determinazione.

Per questa stagione, l’Academy è impegnata in due campionati di rilievo:

Under 19 , tappa cruciale per la crescita dei giovani talenti;

, tappa cruciale per la crescita dei giovani talenti; Serie DR1 Sicilia, palcoscenico in cui la squadra intende rappresentare con orgoglio la città di Cefalù e consolidare la propria identità nel panorama cestistico regionale.

Il calendario di andata (Serie DR1 – Ovest) prime 4 gare

Sabato 18 ottobre 2025 – ore 18:00 (PalaTricoli)

Basket 1972 vs Cefalù Academy – Derby inaugurale, dal forte sapore simbolico.

Basket 1972 vs Cefalù Academy – Derby inaugurale, dal forte sapore simbolico. Domenica 26 ottobre 2025 – ore 18:00 (PalaTricoli)

Cefalù Academy vs Green Basket 99.

Cefalù Academy vs Green Basket 99. Domenica 2 novembre 2025 – ore 19:00 (PalaEmpedocle)

Ribera Knights vs Cefalù Academy.

Ribera Knights vs Cefalù Academy. Domenica 9 novembre 2025 – ore 18:00 (PalaTricoli)

Cefalù Academy vs Pallacanestro Messina.

Un calendario impegnativo, che segna da subito la volontà dell’Academy di misurarsi con realtà di tradizione e prestigio.

A impreziosire ulteriormente il progetto, l’ingresso di due figure carismatiche:

Prof. Francesco Paolo Anselmo , il “Coach Socratico”, allenatore nazionale, formatore FIP e docente universitario, con un curriculum che spazia dalla Serie A1 alle cattedre accademiche. Un innesto che porta conoscenza, esperienza e una visione educativa unica.

, il “Coach Socratico”, allenatore nazionale, formatore FIP e docente universitario, con un curriculum che spazia dalla Serie A1 alle cattedre accademiche. Un innesto che porta conoscenza, esperienza e una visione educativa unica. Matteo Tosolini, protagonista della storia cestistica cefaludese, che torna “a casa” dopo aver calcato parquet di tutta Italia e scritto pagine memorabili negli anni d’oro del basket locale.

La Cefalù Basket Academy guarda al futuro con fiducia. Ogni allenamento, ogni partita, ogni iniziativa è parte di un progetto che non si misura soltanto con i tabelloni luminosi, ma con la crescita umana e sportiva dei ragazzi.

Il derby del 18 ottobre sarà il primo atto di un’avventura che vuole coniugare memoria e futuro, tradizione e innovazione, passione e disciplina. Perché a Cefalù, il basket non è soltanto sport: è cultura, identità, appartenenza.