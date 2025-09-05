Presentato a Isnello il nuovo libro di Manfredi Alberti: Il lavoro in Italia. Un profilo storico dall’Unità ad oggi

Il 28 agosto scorso, nella cornice suggestiva di piazza Peppino Impastato ad Isnello, si è svolta la presentazione del volume del professor Manfredi Alberti, “Il lavoro in Italia. Un profilo storico dall’Unità ad oggi”. L’iniziativa, promossa dal Comune e dalle realtà culturali del territorio, ha trasformato un incontro letterario in un autentico momento di riflessione collettiva sul significato del lavoro, dalla nascita dello Stato unitario fino alle sfide contemporanee. La serata ha registrato una partecipazione significativa della comunità di Isnello e dei centri vicini, segno tangibile dell’interesse verso un tema che tocca la vita quotidiana di tutti.

Ad aprire l’evento è stato il sindaco Marcello Catanzaro, che con parole dense di partecipazione ha sottolineato l’importanza di portare nei piccoli comuni discussioni capaci di illuminare le grandi sfide nazionali. “Il lavoro – ha affermato Catanzaro – non è solo un fatto economico, ma una dimensione che incide sulla dignità delle persone e sulla coesione delle comunità, valori che anche i territori più piccoli devono custodire e promuovere”.

È seguito l’intervento del dott. Fabio Fiduccia, dottorando di ricerca in Dinamica dei sistemi giuridici e collega dell’autore presso il Dipartimento DEMS dell’Università di Palermo. Le sue riflessioni, ispirate ai temi del volume, hanno posto l’accento sul ruolo dell’Europa nella lotta alle disuguaglianze e sul modello di progresso che le istituzioni – comunitarie e nazionali – saranno chiamate a delineare nei prossimi anni. Con linguaggio chiaro e diretto, Fiduccia ha aperto al pubblico uno sguardo prospettico, mostrando come la storia del lavoro non appartenga solo al passato, ma interroghi in profondità il nostro presente. In chiusura, ha richiamato anche i temi della fiscalità, sua principale area di ricerca, sottolineando i forti intrecci tra sistemi tributari e mondo del lavoro, e come le politiche fiscali possano incidere sul livello di equità e sulle opportunità di sviluppo per i cittadini.

Il professor Manfredi Alberti ha poi illustrato la prospettiva che anima il suo libro: considerare il lavoro come lente privilegiata per leggere l’Italia. Dalle campagne ottocentesche alle grandi fabbriche del Novecento, fino al lavoro digitale e frammentato di oggi, l’autore intreccia dati, storie e visioni critiche, consegnando un affresco capace di parlare a studiosi e cittadini. Nel suo intervento conclusivo, dopo aver risposto ad alcune domande poste dal pubblico, Alberti ha ringraziato i presenti per la calorosa accoglienza e ha ricordato come l’obiettivo del libro non sia solo raccontare la storia del lavoro in Italia, ma stimolare nuove domande: “Il lavoro è stato ed è, secondo la Costituzione il fondamento della Repubblica, ma effettivamente quanto lo era prima e soprattutto quanto lo è oggi?”. Ciò, è ovvio, alla luce oltreché delle nuove tecnologie anche della drastica involuzione del tasso di natalità, della costante emigrazione che aree interne come Isnello vivono di giorno in giorno e, quindi, della distribuzione della quantità e della qualità del lavoro nella consueta dicotomia Meridione – Mezzogiorno.

Raccogliamo, da ultimo, un breve commento del Prof. Alberti sulla presentazione della scorsa settimana: “La questione del lavoro è centrale nel mondo di oggi, e spesso il dibattito è appiattito solo sui temi di stretta attualità, senza la dovuta prospettiva storica. Il libro che ho scritto, che sinora sta ricevendo un’accoglienza positiva, prova a offrire uno strumento aperto alla lettura di tutti, accademici e non. Ho apprezzato molto il riscontro della presentazione di Isnello, dove abbiamo avuto modo di discutere del caso italiano con una forte attenzione allo scenario europeo e globale. C’è bisogno, credo, di moltiplicare questo tipo di incontri, soprattutto nei territori della provincia”.

Il volume, edito da Carocci editore, è disponibile per l’acquisto in tutte le librerie, anche online, e sul sito della casa editrice al link: www.carocci.it/prodotto/il-lavoro-in-italia. Un testo che merita di essere letto da chiunque desideri comprendere meglio non solo la storia del lavoro, bensì uno dei segmenti più importanti della storia d’Italia.