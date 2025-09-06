«Il Segreto del Re» conquista anche l’estero: il romanzo di Cefalù ora disponibile in lingua inglese

Cefalù – Dopo aver acceso l’estate letteraria in Sicilia e in tutta Italia, Il Segreto del Re di Mario Macaluso varca ufficialmente i confini nazionali. Il romanzo ambientato nella città normanna, che intreccia mistero, storia e suggestioni medievali, è oggi disponibile anche in lingua inglese, pronto a conquistare lettori in Europa, negli Stati Uniti e oltre.

Non si tratta più soltanto di un fenomeno editoriale locale o nazionale: la storia che ruota attorno al mistero della vera sepoltura di Ruggero II e al legame eterno con Cefalù comincia a parlare a un pubblico internazionale. La forza del romanzo sta nella sua capacità di unire il rigore della ricerca storica con l’intensità narrativa, trasformando un enigma siciliano in un affascinante viaggio universale.

Già nelle prime settimane, diversi lettori dall’estero hanno iniziato a cercare il libro su Amazon, incuriositi dal fascino di Cefalù, dalla sua cattedrale patrimonio UNESCO e dal richiamo di un mistero che supera i secoli. Con l’edizione inglese, la leggenda che vibra tra le pietre della Rocca e i mosaici del Duomo è destinata a raggiungere nuovi cuori e nuove menti.

«Tradurre questo romanzo – sottolinea un recensore internazionale – significa aprire al mondo la possibilità di conoscere non solo una storia, ma un’anima: quella di Cefalù.»

📖 Il Segreto del Re è disponibile su Amazon.

Scoprilo ora e lasciati guidare tra i misteri di Cefalù.

📖 The King’s Secret – versione inglese di Il Segreto del Re – è già disponibile su Amazon.

Un invito a scoprire, leggere e custodire un mistero che non appartiene più solo all’Italia, ma all’umanità intera.