Convocazione Consiglio Comunale di Cefalù in sessione ordinaria di prosecuzione

Il Presidente del Consiglio comunale, Avv. Francesco Calabrese, informa che il Consiglio Comunale è convocato in sessione ordinaria di prosecuzione e anche in forma mista, per Mercoledì 10 settembre 2025 alle ore 20:00 presso la Sala Consiliare sita nel Palazzo Municipale di Piazza Duomo per la trattazione dei punti 3, 4 e 5 ancora da esitare e degli altri punti qui di seguito indicati all’Ordine del giorno:

Relazione annuale del Sindaco sullo stato di attuazione del programma elettorale redatta ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 7/1992 e s.m.i. in riferimento al terzo anno di mandato elettorale (giugno 2024 – giugno 2025).

Regolamento per la monetizzazione delle aree destinate a parcheggio che stabilisce le condizioni, le modalità ed i costi per consentire la monetizzazione prevista dall’art. 16 comma 8 del D.P.R.S. 11 luglio 2000 e all’art. 9 della N. di A. del P.R.G. vigente.

Presa d’atto degli elaborati della Variante Generale del P.R.G. di Cefalù, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 71/1978 e s.m.i. modificati secondo le prescrizioni di cui al D.D.G. n. 85 del 15.05.2025, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 26 del 13.06.2025 suppl. ordinario n. 3.

Esecuzione sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese n. 230/2025. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. A) D.lgs n. 267/2000.

Esecuzione sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese n. 263/2025. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. A) D.lgs n. 267/2000.

Esecuzione sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese n. 216/2025. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. A) D.lgs n. 267/2000.

Esecuzione sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese n. 908/2025. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. A) D.lgs n. 267/2000.

Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027. Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 in data 28.07.2025 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Approvazione integrazione del programma triennale delle opere pubbliche annualità 2025-2026-2027 ed elenco annuale 2025.

Sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni siciliani attraverso la costituzione di Comunità di Energie Rinnovabili e Solidali approvazione del Regolamento e dello Statuto della C.E.R.

Approvazione accordo di programma ai sensi dell’art. 34 D.lgs. 267/2000 tra i Comuni di Altavilla Milicia, Bagheria, Campofelice di Roccella, Casteldaccia, Cefalù, Ficarazzi, Lascari, Pollina, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Ustica e il G.A.L.P. “Flag Golfo di Termini Imerese Società Consortile a Responsabilità Limitata” e riconoscimento della pubblica utilità, per l’attuazione della strategia territoriale “La Costa d’Oro Smart Land” sotto forma di Investimento Territoriale Integrato (I.T.I.) ex artt. 28, 29 e 30 del Regolamento (UE) 2021/1060.

Il collegamento in videoconferenza avverrà tramite la piattaforma streaming Civicam.

La mancanza del numero legale comporterà la sospensione della seduta per un’ora. Se il numero legale non dovesse essere raggiunto anche alla ripresa dei lavori, la seduta sarà rinviata al giorno successivo, nello stesso luogo e alla stessa ora, senza un ulteriore avviso di convocazione. La seduta sarà registrata e resa pubblica tramite un link accessibile dalla pagina istituzionale del Comune nella sezione “Consiglio on line”.