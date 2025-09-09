Gratteri celebra San Giacomo Maggiore, Protettore del paese

Il 9 settembre Gratteri vive la solenne festa di San Giacomo Maggiore Apostolo, patrono e protettore della comunità. La ricorrenza, profondamente radicata nella tradizione locale, unisce liturgia, devozione popolare e momenti di fraternità.

San Giacomo, discepolo prediletto del Signore e primo apostolo martire, rimane modello di sequela radicale: «Lasciarono subito la barca e il loro padre, e lo seguirono» (Mt 4,22). Come ricordava Sant’Agostino, egli testimoniò che la vera libertà sta nel vivere per l’Eterno.

Programma del 9 settembre

Ore 08:30 – Santa Messa

Ore 10:45 – Accoglienza delle Autorità Civili e Militari

Ore 11:00 – Santa Messa Solenne

Ore 15:00 – Questua per le vie del paese con l’Immagine di San Giacomo

Ore 18:30 – Santa Messa

Ore 20:00 – Solenne Processione di San Giacomo

La processione serale per le vie del paese sarà il momento culminante della festa, segno di fede e di affidamento al Santo Apostolo.