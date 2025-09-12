Il chitarrista storico di Bennato a Isnello per una Master Class. Ecco quando

di


Il chitarrista storico di Bennato, Giuseppe Scarpato, a Isnello, il 29 settembre, per una Master Class Chitarrista.
Lo abbiamo apprezzato recentemente a Cefalù in occasione del Concerto di Edoardo Bennato.
Giuseppe Scarpato, autore, compositore e producer da 28 anni al fianco di Edoardo Bennato come chitarrista solista e arrangiatore. 
Fondatore e leader di “Hillside Power Trio”. 
Chitarrista della “Notte delle Chitarre”, con:  Maurizio Solieri,  Ricky Portera, Alberto Radius, Mario Schilirò ecc ecc
Docente di chitarra elettrica Rock-Blues-HardRock presso l’Accademia LIZARD di Fiesole (FI).

Cambia impostazioni privacy