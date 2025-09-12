Il chitarrista storico di Bennato a Isnello per una Master Class. Ecco quando



Il chitarrista storico di Bennato, Giuseppe Scarpato, a Isnello, il 29 settembre, per una Master Class Chitarrista.

Lo abbiamo apprezzato recentemente a Cefalù in occasione del Concerto di Edoardo Bennato.

Giuseppe Scarpato, autore, compositore e producer da 28 anni al fianco di Edoardo Bennato come chitarrista solista e arrangiatore.

Fondatore e leader di “Hillside Power Trio”.

Chitarrista della “Notte delle Chitarre”, con: Maurizio Solieri, Ricky Portera, Alberto Radius, Mario Schilirò ecc ecc

Docente di chitarra elettrica Rock-Blues-HardRock presso l’Accademia LIZARD di Fiesole (FI).



