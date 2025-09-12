Riapre la scuola media. Da lunedì non si potrà più parcheggiare nel suo cortile



Con la prossima ripresa delle attività scolastiche in aula, viene meno la disponibilità del cortile della Scuola Media utilizzato per parcheggio residenti nei mesi estivi.

Si avvisa che a partire da lunedì 15 settembre, in occasione dell’inizio delle attività didattiche e scolastiche, terminerà l’utilizzo dell’area del cortile della scuola media “Porpora” con accesso da via Fermi, temporaneamente disponibile nel periodo estivo per la sosta riservata ai residenti muniti di pass.

Da lunedì il cortile sarà animato dai giovanissimi alunni.

Pertanto si invitano i cittadini a non sostare oltre le ore 24:00 di domenica 14 settembre.



Ricordiamo sempre

IN VIA CROCE PARRINO

nel tratto compreso tra la confluenza con via Giubileo Magno (SP 54/bis Km. 1 + 150)

e per ml. 300 è istituito divieto di circolazione per gli autoveicoli fino al 26.09.2025, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:30.