Al via la stagione in Serie D Femminile per la Primula Monreale

La squadra da battere? Gli esperti non hanno dubbi
La nuova stagione della Serie D femminile si apre sotto il segno della Primula Monreale, considerata dagli addetti ai lavori una delle squadre da battere. Un primato che non nasce dal caso, ma da un lavoro costante e da una visione societaria che ha fatto della crescita del movimento pallavolistico monrealese il proprio obiettivo primario.
Abbiamo incontrato Cristina Russo, presidente della società, che ci ha raccontato l’entusiasmo e le ambizioni con cui il club affronta questa nuova avventura:
«Conclusa la stagione 2024/25, all’ASD Primula Monreale non ci siamo fermati: ci siamo subito rimessi in moto con nuove energie, a partire dal rinnovamento dello staff delle giovanili, fondamentale per la crescita del nostro settore. Per quanto riguarda la Serie D femminile, abbiamo deciso di confermare Antonino Canfarotta alla guida tecnica, affidandogli un gruppo profondamente rinnovato, ricco di esperienza e qualità. Puntiamo alla promozione? Scaramanticamente preferiamo non sbilanciarci, ma se dovesse arrivare ne saremmo ovviamente felici. Il vero obiettivo resta la crescita delle atlete e lo sviluppo costante del movimento pallavolistico monrealese».
Un movimento in piena espansione
Il fermento sportivo a Monreale è evidente. La presidente Russo sottolinea con orgoglio come la società sia diventata un punto di riferimento sempre più ambito:
«Quest’anno abbiamo registrato una forte richiesta da parte di tanti atleti e atlete di entrare a far parte della nostra realtà. Essere scelti è un motivo di soddisfazione, ma anche una grande responsabilità: dobbiamo continuare a offrire un ambiente serio, formativo e all’altezza delle aspettative. Al centro c’è sempre lo sport vissuto con passione, rispetto e valori».
Non solo settore femminile
La Primula Monreale non brilla soltanto al femminile. Anche la neonata Serie D maschile, fresca di promozione, rappresenta un traguardo importante:
«Abbiamo grandi aspettative anche per la formazione maschile – aggiunge la presidente – che si presenta con tanti volti nuovi e un gruppo affiatato, pronto a far bene. Dopo anni di predominio femminile, la Primula è oggi una realtà viva anche nel panorama maschile, sia a Monreale che a Palermo».
Lo sguardo al campionato
Il prossimo torneo di Serie D femminile si annuncia tra i più equilibrati e competitivi degli ultimi anni, ma la società resta concentrata solo sul proprio cammino:
«Sappiamo che tante squadre saranno ben strutturate, ma non è nostra abitudine guardare agli altri. La nostra attenzione è rivolta al nostro percorso e ai nostri atleti, che sono il cuore del nostro progetto», conclude Cristina Russo.
Lo staff tecnico e le atlete
La Primula Monreale ha già ufficializzato sui propri canali social i primi nomi di spicco che andranno a comporre l’organico tecnico e la rosa femminile.
Allenatori (Coaches):
- Valerio Evola
- Alfonso Gurieri
- Michele Di Cristina
- Antonino Canfarotta
- Teresa Guglielmo
- Giulia Nicolosi
- Giulia Mirto
Giocatrici
Chiara Romano Contorno (k)
Cristina Canfarotta
Debora Intravaia
Giovanna Lo Cicero
Roberta Testa
Irene Belfiore
Silvia Caruso
Chiara Pavone
Sofia Giammona
Rosaria Bozzi
Claudia Boscia
Marta Lupo
Ambra Zagarella
Marta Minasola
Silvia Passavia
Con un progetto ambizioso, un gruppo tecnico di grande prestigio e un vivaio in continua crescita, la Primula Monreale si prepara a scrivere nuove pagine di storia sportiva.