Al via la stagione in Serie D Femminile per la Primula Monreale

La squadra da battere? Gli esperti non hanno dubbi

La nuova stagione della Serie D femminile si apre sotto il segno della Primula Monreale, considerata dagli addetti ai lavori una delle squadre da battere. Un primato che non nasce dal caso, ma da un lavoro costante e da una visione societaria che ha fatto della crescita del movimento pallavolistico monrealese il proprio obiettivo primario.

Abbiamo incontrato Cristina Russo, presidente della società, che ci ha raccontato l’entusiasmo e le ambizioni con cui il club affronta questa nuova avventura:

«Conclusa la stagione 2024/25, all’ASD Primula Monreale non ci siamo fermati: ci siamo subito rimessi in moto con nuove energie, a partire dal rinnovamento dello staff delle giovanili, fondamentale per la crescita del nostro settore. Per quanto riguarda la Serie D femminile, abbiamo deciso di confermare Antonino Canfarotta alla guida tecnica, affidandogli un gruppo profondamente rinnovato, ricco di esperienza e qualità. Puntiamo alla promozione? Scaramanticamente preferiamo non sbilanciarci, ma se dovesse arrivare ne saremmo ovviamente felici. Il vero obiettivo resta la crescita delle atlete e lo sviluppo costante del movimento pallavolistico monrealese».

Un movimento in piena espansione

Il fermento sportivo a Monreale è evidente. La presidente Russo sottolinea con orgoglio come la società sia diventata un punto di riferimento sempre più ambito:

«Quest’anno abbiamo registrato una forte richiesta da parte di tanti atleti e atlete di entrare a far parte della nostra realtà. Essere scelti è un motivo di soddisfazione, ma anche una grande responsabilità: dobbiamo continuare a offrire un ambiente serio, formativo e all’altezza delle aspettative. Al centro c’è sempre lo sport vissuto con passione, rispetto e valori».

Non solo settore femminile

La Primula Monreale non brilla soltanto al femminile. Anche la neonata Serie D maschile, fresca di promozione, rappresenta un traguardo importante:

«Abbiamo grandi aspettative anche per la formazione maschile – aggiunge la presidente – che si presenta con tanti volti nuovi e un gruppo affiatato, pronto a far bene. Dopo anni di predominio femminile, la Primula è oggi una realtà viva anche nel panorama maschile, sia a Monreale che a Palermo».

Lo sguardo al campionato

Il prossimo torneo di Serie D femminile si annuncia tra i più equilibrati e competitivi degli ultimi anni, ma la società resta concentrata solo sul proprio cammino:

«Sappiamo che tante squadre saranno ben strutturate, ma non è nostra abitudine guardare agli altri. La nostra attenzione è rivolta al nostro percorso e ai nostri atleti, che sono il cuore del nostro progetto», conclude Cristina Russo.

Lo staff tecnico e le atlete

La Primula Monreale ha già ufficializzato sui propri canali social i primi nomi di spicco che andranno a comporre l’organico tecnico e la rosa femminile.

Allenatori (Coaches):

Valerio Evola

Alfonso Gurieri

Michele Di Cristina

Antonino Canfarotta

Teresa Guglielmo

Giulia Nicolosi

Giulia Mirto

Giocatrici



Chiara Romano Contorno (k)

Cristina Canfarotta

Debora Intravaia

Giovanna Lo Cicero

Roberta Testa

Irene Belfiore

Silvia Caruso

Chiara Pavone

Sofia Giammona

Rosaria Bozzi

Claudia Boscia

Marta Lupo

Ambra Zagarella

Marta Minasola

Silvia Passavia

Con un progetto ambizioso, un gruppo tecnico di grande prestigio e un vivaio in continua crescita, la Primula Monreale si prepara a scrivere nuove pagine di storia sportiva.