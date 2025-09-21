I 7 castelli più affascinanti della Sicilia

La Sicilia è terra di mare e di sole, ma anche di rocche e castelli che custodiscono secoli di storia, battaglie e leggende. Ogni castello ha una voce propria, che parla di re normanni, cavalieri, principi e dame. Visitandoli oggi non si ammirano solo mura imponenti e torri di guardia, ma si respira l’anima di un’isola che ha saputo trasformare ogni pietra in racconto.

Il Castello Ursino di Catania, voluto da Federico II, domina con la sua imponenza medievale. Da fortezza a prigione, fino a museo, racconta il legame della città con il mare e i terremoti che ne hanno mutato i contorni.

A Castelbuono, nel cuore delle Madonie, il Castello dei Ventimiglia sembra uscito da un romanzo. Le sue stanze profumano ancora di nobiltà, e custodiscono la Cappella di Sant’Anna, una piccola meraviglia barocca che incanta ogni visitatore.

Il Castello di Erice, sospeso tra nuvole e mito, regala un panorama che abbraccia tutta la costa trapanese. Un luogo magico, che la leggenda vuole consacrato alla dea Venere, con atmosfere che sembrano fatte apposta per perdersi nel tempo.

A Milazzo, il castello domina il promontorio e guarda due mari. È tra le fortezze più grandi della Sicilia, un intreccio di epoche e dominazioni che ne hanno stratificato le mura: dai Bizantini agli Spagnoli, ogni pietra parla di conquiste.

Il Castello Maniace di Siracusa, costruito anch’esso da Federico II, si erge come guardiano del porto di Ortigia. Oggi è teatro di mostre e spettacoli, ma il suo fascino rimane quello di una roccaforte protesa sul mare.

Il Castello di Sperlinga, scavato nella roccia, è un gioiello unico. I suoi cunicoli e ambienti ipogei sorprendono chi lo visita, offrendo un’esperienza che unisce storia e natura, in un silenzio che sa di mistero.

Infine, il Castello di Carini, reso celebre dalla tragica leggenda di Laura Lanza, la “Baronessa di Carini”. Le sue mura custodiscono ancora il ricordo di un amore proibito e di una fine drammatica che continua ad affascinare.

Sette castelli, sette viaggi nel tempo e nell’anima della Sicilia. Luoghi che non sono solo pietre, ma scrigni di memoria che rendono l’isola ancora più affascinante agli occhi di chi la visita.