La Kepha Volley scalda i motori in vista della nuova stagione di Serie D femminile. Una stagione che si annuncia densa di novità, ma anche di importanti conferme, a partire dalla guida tecnica. A fare il punto è il dirigente responsabile del settore femminile, Salvo Di Giorgio, che traccia la rotta:
«Dopo la salvezza anticipata ottenuta lo scorso anno, il nostro obiettivo è alzare l’asticella. Ci attende però un campionato difficilissimo, con squadre di livello come il Mondello Volley, appena retrocesso dalla Serie C, il Monreale, forte di una rosa rinnovata e competitiva, il Bagheria e le due trapanesi. Noi continueremo a puntare su un gruppo di giovanissime, sostenute dall’esperienza di alcune veterane».
La Kepha Volley di Cefalù prepara il debutto stagionale: tra riconferme e nuove sfide. La parola a Salvo Di Giorgio
