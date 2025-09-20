La Kepha Volley di Cefalù prepara il debutto stagionale: tra riconferme e nuove sfide. La parola a Salvo Di Giorgio

La Kepha Volley scalda i motori in vista della nuova stagione di Serie D femminile. Una stagione che si annuncia densa di novità, ma anche di importanti conferme, a partire dalla guida tecnica. A fare il punto è il dirigente responsabile del settore femminile, Salvo Di Giorgio, che traccia la rotta:

«Dopo la salvezza anticipata ottenuta lo scorso anno, il nostro obiettivo è alzare l’asticella. Ci attende però un campionato difficilissimo, con squadre di livello come il Mondello Volley, appena retrocesso dalla Serie C, il Monreale, forte di una rosa rinnovata e competitiva, il Bagheria e le due trapanesi. Noi continueremo a puntare su un gruppo di giovanissime, sostenute dall’esperienza di alcune veterane».

La società ha già ufficializzato una scelta importante: la riconferma di Marco Sabatino alla guida della Serie D femminile. «È l’allenatore che ci ha regalato la salvezza in anticipo, schierando tante ragazze giovanissime – ricorda Di Giorgio – e rappresenta una garanzia per la crescita del nostro progetto».

Lo staff sarà arricchito dalla professionalità di Andrea Li Muli, preparatore atletico, e di Roberto Cirincione, osteopata della squadra. Al loro fianco, figure di grande esperienza come i coniugi Enzo Brusca e Mary Catalano, da sempre impegnati con i gruppi giovanili, e lo stesso presidente Gabriella Torcivia, insieme a Eleonora Cirincione, libero della Serie D, che avranno anche un ruolo tecnico con le formazioni under. Un vero e proprio gruppo compatto, che punta alla valorizzazione delle giovani atlete e al loro inserimento in prima squadra.

Novità importante anche sul fronte strutture. La Kepha Volley giocherà le proprie gare interne al Palasport “Aldo Moro”, casa storica della Zannella Basket. «Un sentito grazie alla notaio Emilia Nastasi e al presidente Piero Morici – sottolinea Di Giorgio – per l’ospitalità in una struttura prestigiosa, che diventerà anche casa del Volley. Un luogo simbolico per lo sport cittadino, che unisce discipline diverse ma animate dallo stesso entusiasmo dei giovani».

La rosa è ancora in fase di definizione, ma le prime indicazioni non mancano. Chi ha osservato gli allenamenti sul lungomare di Cefalù ha già notato la presenza di giovanissime come Rosa Musotto, Giulia Cirrito, Marica Barranco e Giada Provenza. Tutto lascia presagire anche la riconferma di atlete come Gallo, Guercio, Collerà, le due sorelle Tosi e Costagliola. Poi i pilastri della squadra per esperienza (ma attendiamo l’annuncio ufficiale), insieme ad alcune possibili novità assolute che verranno annunciate a breve.

La Kepha Volley, con il suo mix di entusiasmo giovanile e guida esperta, si prepara dunque a un campionato avvincente. «Sarà una sfida difficile, ma la affronteremo con il nostro spirito di sempre – conclude Di Giorgio – puntando sulla crescita delle ragazze e sul sostegno del pubblico cefaludese».

Una preparazione atletica cominciata con grande commozione, nel ricordo di Simona Cinà …

Presto la società renderà nota la rosa ufficiale.

Nella foto di Armando Geraci, il tecnico Marco Sabatino