3 misteri incredibili di Cefalù svelati da “Il Segreto del Re”: il romanzo di Mario Macaluso

Cefalù – Novembre 2025 – Da mesi non si parla d’altro: Il Segreto del Re, il romanzo di Mario Macaluso, continua ad appassionare i lettori e a riportare l’attenzione su una Cefalù che non è soltanto bellezza turistica, ma scrigno di storia e di misteri. Tra le pagine del libro emergono infatti tre enigmi che hanno colpito profondamente chi lo ha letto, invitando a guardare la città con occhi nuovi.

Il primo mistero riguarda la vera sepoltura di Ruggero II. Da secoli si crede che le spoglie del grande re normanno riposino a Palermo, ma il romanzo avanza un’ipotesi suggestiva: e se il cuore del sovrano fosse rimasto a Cefalù, la città che aveva scelto e amato? Questo interrogativo scuote certezze storiche e dona nuova vita al Duomo, trasformandolo in un luogo da rileggere con rispetto e curiosità.

Il secondo mistero è quello delle pietre che custodiscono voci. Non è solo suggestione: nel libro ogni muro, arco o vicolo sembra contenere tracce di suoni, passi e parole. Un’immagine che trasforma il centro storico in un archivio vivente, dove ogni angolo diventa una pagina di storia da ascoltare più che da leggere. Molti lettori hanno raccontato di aver avuto la sensazione che davvero Cefalù parli, attraverso le sue pietre.

Il terzo mistero, forse il più affascinante, è il patto dei custodi. L’idea che, nel corso dei secoli, uomini e donne abbiano vegliato in silenzio per proteggere un segreto che non poteva essere svelato. Un vincolo di fedeltà che non risponde al potere, ma all’amore per la verità e per una città che ancora oggi vive di questa eredità.

Questi tre misteri non sono soltanto elementi narrativi: sono inviti a guardare Cefalù con maggiore attenzione, a viverla come un luogo vivo, capace di custodire un’eredità che continua a pulsare. Il Segreto del Re non è solo una storia, ma un’esperienza che intreccia letteratura, memoria e turismo culturale.

