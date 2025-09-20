Quinta edizione della Pigiama Run di LILT Palermo a Mondello

Correre in pigiama non è mai stato così bello. Venerdì 26 settembre, dalle ore 16.30 fino a sera, Mondello accoglierà la quinta edizione della Pigiama Run, la corsa ludico-motoria organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), che si svolgerà in contemporanea in 33 città italiane. Una passeggiata solidale per ricordare, con un gesto semplice e simbolico, i bambini e i ragazzi costretti a indossare il pigiama tutto il giorno durante la lotta contro la malattia.

Settembre è il mese del Gold Ribbon, dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici, e la manifestazione palermitana – giunta alla sua quinta edizione – diventa così un appuntamento dal forte valore sociale e umano. Il Village con stand e attività sorgerà nella zona pedonale di viale Regina Elena, cuore pulsante della borgata marinara.

Le donazioni raccolte attraverso l’acquisto dei pacchi gara saranno destinate a sostenere le spese di viaggio dei piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Arnas Civico di Palermo, costretti a curarsi fuori città. Per iscriversi: www.pigiamarun.it/palermo o recandosi alla sede LILT in via Thaon de Revel, 10.

Una madrina speciale e un programma per tutti

Madrina d’eccezione di questa edizione sarà Laura Libera Russo, amatissima tiktoker del duo Laura e Giulia (oltre sei milioni di follower) e autrice del libro Il mondo fantastico di Laura e Giulia (De Agostini).

La giornata prenderà il via alle 16.30 con una serie di laboratori gratuiti curati da Radici Piccolo Museo della Natura, Circ’Opificio, Minimupa e Libreria Dudi. Seguiranno momenti di animazione con Mirko Speciale di Cartoonia e le danze caraibiche, zumba e balli di gruppo guidati da Giulietta Pedone.

Alle 19.00 il tradizionale taglio del nastro, con l’assessore comunale allo Sport Alessandro Anello e la presidente di LILT Palermo Letizia Davì, darà il via alla corsa: un percorso di 4,8 km, dall’ex Baretto fino a via Piano di Gallo davanti all’Hotel La Torre e ritorno. Non vinceranno i più veloci, ma i pigiami più belli, suddivisi nelle categorie uomo, donna e bambino. A concludere la serata, un aperitivo per tutti i partecipanti.

Le parole della presidente LILT Palermo

«Un lustro di amore, divertimento e vicinanza alle famiglie dei bambini del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Arnas Civico di Palermo, dichiara Letizia Davì, presidente di LILT Palermo –. Un anniversario che mi pregio di celebrare come neo presidente. Siamo lieti che, oltre a fare del bene ai bambini ricoverati, la Pigiama Run sia diventata un momento di condivisione e un appuntamento fisso per le famiglie che insieme si divertono in un pomeriggio di fine estate. Ringrazio i volontari, i partner storici e i nuovi sostenitori che condividono il nostro entusiasmo».

La Pigiama Run 2025 sarà dunque una festa di solidarietà, sport e sorrisi, un’occasione per trasformare un gesto semplice, correre in pigiama, in un atto di amore concreto verso i bambini e le loro famiglie.

Da Comunicato stampa di Milvia Averna

Inviasto in redazione da Paolo Taormina, giornalista