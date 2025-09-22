Polisportiva Lascari Cefalù supera di misura l’Aspra grazie al gol di Mocciaro. Tutti i risultati

La stagione di Coppa Italia Promozione 2025-2026 si apre con emozioni e risultati interessanti in tutta la Sicilia. Nel primo turno di andata, spicca il successo della Polisportiva Lascari Cefalù, capace di imporsi in casa per 1-0 sull’Aspra grazie al gol del bomber Mocciaro. Una vittoria di misura ma meritata, che consente ai ragazzi di mister Comito di guardare con fiducia al ritorno del 1° ottobre.

La squadra giallorossa ha mostrato carattere e compattezza: dopo un avvio equilibrato e privo di occasioni, la rete decisiva è arrivata sul finire del primo tempo. Nella ripresa il Lascari Cefalù ha sfiorato più volte il raddoppio con Taibi e Johnson, confermando la bontà del progetto tecnico.

Una prova incoraggiante che dà slancio anche in vista del campionato.

COPPA ITALIA PROMOZIONE – 1° TURNO ANDATA

Risultati del 20-21 settembre 2025

Aci Bonaccorsi – Città di Aci Sant’Antonio 1-1

Città di Misterbianco – Belpasso 2014 0-2

Orlandina – Città di Galati 4-0

Santangiolese – Futura 4-3

Scicli – Frigintini 1-0

Alcamo 1928 – Salemi Polisportiva 1-1

Atletico Partinico – Camporeale 3-1

Casteltermini – Gemini Calcio 1-3

Città di Marineo – Città di Casteldaccia 2-1

Città di Mascali – Santa Venerina 1-4

Città di Mistretta – Aluntina 1-0

Comprensorio del Tindari – Nuova Rinascita 1-0

Gangi – Polisportiva Nicosia 2-4

Gymnica Scordia – Atletico Catania 1-0

Lascari Cefalù – Aspra 1-0

Mazara 1946 – Margheritese 2018 0-1

Noto – Città di Canicattini 4-1

Polisportiva Sant’Alessio – Jonica 0-2

Pro Mende – Pro Falcone 2-2

Santa Croce – Pro Ragusa 1-1

Sommatinese – Serradifalco 1-1

Sport Palermo – Terrasini Mundi 2-1

Torregrotta 1973 – Monforte San Giorgio 3-0

Aragona – Akragas SLP 1-5

Riviera Nord – Città di Villafranca 1-1

Valdinisi Nizza – Atletico Messina 3-1

Fulgatore – Valderice 1-2

Priolo F.C. – Atletico Megara 3-1

Mercoledì 1 ottobre – Gare di ritorno