Polisportiva Lascari Cefalù supera di misura l’Aspra grazie al gol di Mocciaro. Tutti i risultati

La stagione di Coppa Italia Promozione 2025-2026 si apre con emozioni e risultati interessanti in tutta la Sicilia. Nel primo turno di andata, spicca il successo della Polisportiva Lascari Cefalù, capace di imporsi in casa per 1-0 sull’Aspra grazie al gol del bomber Mocciaro. Una vittoria di misura ma meritata, che consente ai ragazzi di mister Comito di guardare con fiducia al ritorno del 1° ottobre.
La squadra giallorossa ha mostrato carattere e compattezza: dopo un avvio equilibrato e privo di occasioni, la rete decisiva è arrivata sul finire del primo tempo. Nella ripresa il Lascari Cefalù ha sfiorato più volte il raddoppio con Taibi e Johnson, confermando la bontà del progetto tecnico.
Una prova incoraggiante che dà slancio anche in vista del campionato.
COPPA ITALIA PROMOZIONE – 1° TURNO ANDATA
Risultati del 20-21 settembre 2025
Aci Bonaccorsi – Città di Aci Sant’Antonio 1-1
Città di Misterbianco – Belpasso 2014 0-2
Orlandina – Città di Galati 4-0
Santangiolese – Futura 4-3
Scicli – Frigintini 1-0
Alcamo 1928 – Salemi Polisportiva 1-1
Atletico Partinico – Camporeale 3-1
Casteltermini – Gemini Calcio 1-3
Città di Marineo – Città di Casteldaccia 2-1
Città di Mascali – Santa Venerina 1-4
Città di Mistretta – Aluntina 1-0
Comprensorio del Tindari – Nuova Rinascita 1-0
Gangi – Polisportiva Nicosia 2-4
Gymnica Scordia – Atletico Catania 1-0
Lascari Cefalù – Aspra 1-0
Mazara 1946 – Margheritese 2018 0-1
Noto – Città di Canicattini 4-1
Polisportiva Sant’Alessio – Jonica 0-2
Pro Mende – Pro Falcone 2-2
Santa Croce – Pro Ragusa 1-1
Sommatinese – Serradifalco 1-1
Sport Palermo – Terrasini Mundi 2-1
Torregrotta 1973 – Monforte San Giorgio 3-0
Aragona – Akragas SLP 1-5
Riviera Nord – Città di Villafranca 1-1
Valdinisi Nizza – Atletico Messina 3-1
Fulgatore – Valderice 1-2
Priolo F.C. – Atletico Megara 3-1
Mercoledì 1 ottobre – Gare di ritorno