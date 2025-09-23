Celebrata la Giornata mondiale senz’auto. A Bellaria il “Pentathlon della Mobilità Dolce. Esempi da imitare

BELLARIA – In occasione della Giornata mondiale senz’auto del 22 settembre, la costa romagnola ha celebrato un evento inedito e simbolico: il Pentathlon della mobilità dolce, promosso da AMODO (Alleanza Mobilità Dolce), Italia Nostra Valmarecchia e AEC – Association Européenne des Cheminots.

Cinque le modalità di spostamento, tutte rigorosamente alternative all’automobile: il treno, il trasporto pubblico locale, la passeggiata sul litorale, la bicicletta e la barca. Un percorso che ha unito terra e mare, tradizione e innovazione, con un unico filo conduttore: la sostenibilità.

La cerimonia Euroferr

Il “pentathlon” è partito dalla stazione ferroviaria di Bellaria, cuore simbolico del viaggio. Qui si è svolta la cerimonia di consegna del Premio ferroviario europeo Euroferr, riconoscimento che celebra il valore del trasporto su rotaia come pilastro di una mobilità più rispettosa dell’ambiente.

A consegnare il diploma al Sindaco di Bellaria, Filippo Giorgetti, sono stati il Vice Segretario nazionale AEC, Antonio Garruto, e il Comandante Roberto Faccani di Bagnacavallo, responsabile AEC Bassa Romagna. Il sindaco, accompagnato dal gonfalone cittadino, ha ricevuto il premio davanti a una platea istituzionale che annoverava l’Assessore ai Trasporti, l’Assessore all’Ambiente e il Comandante della Polizia Municipale.

Il pentathlon lungo la Riviera

Terminata la cerimonia, la comunità della mobilità dolce si è messa in viaggio:

prima tappa, il treno fino alla stazione di Igea Marina;

fino alla stazione di Igea Marina; poi l’autobus , a sottolineare il valore del trasporto pubblico locale;

, a sottolineare il valore del trasporto pubblico locale; quindi la camminata sulla spiaggia , a contatto diretto con la natura;

, a contatto diretto con la natura; ancora la bicicletta , simbolo di libertà e sostenibilità quotidiana;

, simbolo di libertà e sostenibilità quotidiana; infine il tratto in motonave, a ricordare il legame inscindibile tra mare e territorio.

Un percorso a cinque tappe che, come in un ideale pentathlon, ha messo in luce le molteplici forme di spostamento sostenibile già disponibili e praticabili nella vita di tutti i giorni.

Un messaggio forte per il futuro

L’iniziativa, accolta con entusiasmo dai cittadini e dalle istituzioni, ha voluto lanciare un messaggio chiaro: la mobilità dolce non è utopia, ma realtà concreta e percorribile, capace di coniugare qualità della vita, tutela ambientale e coesione sociale.

Bellaria, con il riconoscimento Euroferr, si conferma così laboratorio e simbolo di un nuovo modo di muoversi, in sintonia con le sfide ecologiche e civiche del nostro tempo.

Da Comunicato del

Generale del genio ferrovieri

Mario Pietrangeli

Vice Presidente Nazionale AEC e Ideatore Premio Ferroviario Europeo Euroferr

