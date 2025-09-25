Promozione Girone B: al via la stagione per la Polisportiva Lascari Cefalù. Debutto in casa col forte Pro Falcone

Il sipario della stagione 2025/26 di Promozione – Girone B si alzerà il 27 e 28 settembre 2025, con una prima giornata che già prometterà intensità, rivalità e colpi di scena. Gli appassionati e gli addetti ai lavori attenderanno un campionato che si preannuncerà tra i più equilibrati degli ultimi anni, con società storiche e nuove protagoniste pronte a contendersi punti preziosi sin dall’esordio.

Gli anticipi del sabato

Alle 15:30 di sabato 27 settembre, i riflettori saranno puntati su due sfide che profumeranno di tradizione e orgoglio:

Orlandina – Polisportiva Nicosia : i paladini vorranno sfruttare il fattore campo per avviare con autorità il proprio percorso, ma i biancorossi nicosiani non staranno certo a guardare.

: i paladini vorranno sfruttare il fattore campo per avviare con autorità il proprio percorso, ma i biancorossi nicosiani non staranno certo a guardare. Santangiolese – Nuova Rinascita: incontro dall’alto coefficiente emotivo, con i padroni di casa determinati a confermare le ambizioni e gli ospiti pronti a sorprendere.

La domenica

Il resto del palinsesto si consumerà domenica 28, sempre alle 15:30, con ben sei incontri distribuiti lungo il territorio messinese e palermitano:

Aluntina – Città di Villafranca : la sfida metterà di fronte entusiasmo giovanile e tradizione consolidata.

: la sfida metterà di fronte entusiasmo giovanile e tradizione consolidata. Città di Mistretta – Città di Galati : gara che si annuncerà tattica, quasi uno scacchiere a cielo aperto tra due formazioni solide e ben messe in campo.

: gara che si annuncerà tattica, quasi uno scacchiere a cielo aperto tra due formazioni solide e ben messe in campo. Comprensorio del Tindari – Futura : due realtà emergenti che testeranno subito la loro tenuta tecnica e caratteriale.

: due realtà emergenti che testeranno subito la loro tenuta tecnica e caratteriale. Gangi – Monforte San Giorgio V.D.M. : il fascino delle Madonie contro l’orgoglio della riviera tirrenica.

: il fascino delle Madonie contro l’orgoglio della riviera tirrenica. Lascari Cefalù – Pro Falcone : il match clou per la tifoseria di Lascari e Cefalù; i padroni d casa affronteranno una formazione temibile, abituata a lottare su ogni pallone.

: il match clou per la tifoseria di Lascari e Cefalù; i padroni d casa affronteranno una formazione temibile, abituata a lottare su ogni pallone. Pro Mende – Torregrotta 1973: un classico della Promozione, che rinnoverà una rivalità sportiva storica. Da non perdere

Un campionato da intenditori

Gli esperti del settore già intravedranno in questa prima giornata i primi segnali tattici e psicologici: chi saprà imporre il proprio gioco, chi mostrerà solidità difensiva, chi invece accuserà la pressione dell’esordio. Il Girone B si confermerà ancora una volta come fucina di talenti e laboratorio di calcio autentico, quello che nasce tra campanili, passione e sacrificio.

Il futuro del campionato, dunque, inizierà a scriversi il prossimo fine settimana. E, come sempre, sarà il campo a pronunciare il verdetto più vero.