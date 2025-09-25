Vicariato di Cefalù: Itinerario di Accompagnamento verso il Sacramento del Matrimonio

Anno pastorale 2025/2026

Il Vicariato di Cefalù ha reso noto il calendario dell’Itinerario di accompagnamento verso il Sacramento del Matrimonio, un cammino comunitario di fede, preghiera e discernimento per le coppie che si preparano a celebrare il loro sì davanti a Dio e alla Chiesa. Gli incontri si svolgeranno presso il Teatro della Parrocchia Artigianelli.

Gli appuntamenti

Giovedì 2 ottobre 2025 – ore 20:00

Giovedì 9 ottobre 2025 – ore 20:00

Giovedì 16 ottobre 2025 – ore 20:00

Giovedì 23 ottobre 2025 – ore 20:00

Giovedì 30 ottobre 2025 – ore 20:00

Giovedì 6 novembre 2025 – ore 20:00

Giovedì 13 novembre 2025 – ore 20:00

Giovedì 20 novembre 2025 – ore 20:00

Giovedì 27 novembre 2025 – ore 20:00 – Conclusione e preghiera con il Vescovo

Note organizzative