Vicariato di Cefalù: Itinerario di Accompagnamento verso il Sacramento del Matrimonio

Anno pastorale 2025/2026
Il Vicariato di Cefalù ha reso noto il calendario dell’Itinerario di accompagnamento verso il Sacramento del Matrimonio, un cammino comunitario di fede, preghiera e discernimento per le coppie che si preparano a celebrare il loro sì davanti a Dio e alla Chiesa. Gli incontri si svolgeranno presso il Teatro della Parrocchia Artigianelli.
Gli appuntamenti
- Giovedì 2 ottobre 2025 – ore 20:00
- Giovedì 9 ottobre 2025 – ore 20:00
- Giovedì 16 ottobre 2025 – ore 20:00
- Giovedì 23 ottobre 2025 – ore 20:00
- Giovedì 30 ottobre 2025 – ore 20:00
- Giovedì 6 novembre 2025 – ore 20:00
- Giovedì 13 novembre 2025 – ore 20:00
- Giovedì 20 novembre 2025 – ore 20:00
- Giovedì 27 novembre 2025 – ore 20:00 – Conclusione e preghiera con il Vescovo
Note organizzative
- L’itinerario è organizzato dal Vicariato di Cefalù.
- Le iscrizioni avverranno in occasione del primo incontro.
- Si richiede la puntualità e la presenza a tutti gli incontri.
- Al termine sarà rilasciato attestato di frequenza.
«Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto» (Mt 19,6).