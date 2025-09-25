Vicariato di Cefalù: Itinerario di Accompagnamento verso il Sacramento del Matrimonio

di

Anno pastorale 2025/2026

Il Vicariato di Cefalù ha reso noto il calendario dell’Itinerario di accompagnamento verso il Sacramento del Matrimonio, un cammino comunitario di fede, preghiera e discernimento per le coppie che si preparano a celebrare il loro sì davanti a Dio e alla Chiesa. Gli incontri si svolgeranno presso il Teatro della Parrocchia Artigianelli.

Gli appuntamenti

  • Giovedì 2 ottobre 2025 – ore 20:00
  • Giovedì 9 ottobre 2025 – ore 20:00
  • Giovedì 16 ottobre 2025 – ore 20:00
  • Giovedì 23 ottobre 2025 – ore 20:00
  • Giovedì 30 ottobre 2025 – ore 20:00
  • Giovedì 6 novembre 2025 – ore 20:00
  • Giovedì 13 novembre 2025 – ore 20:00
  • Giovedì 20 novembre 2025 – ore 20:00
  • Giovedì 27 novembre 2025 – ore 20:00 – Conclusione e preghiera con il Vescovo

Note organizzative

  • L’itinerario è organizzato dal Vicariato di Cefalù.
  • Le iscrizioni avverranno in occasione del primo incontro.
  • Si richiede la puntualità e la presenza a tutti gli incontri.
  • Al termine sarà rilasciato attestato di frequenza.

    «Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto» (Mt 19,6).
