Giornata di eco-spiritualità nel Parco delle Madonie

“Pace con il Creato” – Tempo del Creato 2025

Domenica 28 settembre 2025, dalle ore 9.00 alle 16.00, il cuore verde del Parco delle Madonie ospiterà una giornata speciale dedicata all’eco-spiritualità, promossa dall’Ordine Francescano Secolare di Sicilia nell’ambito del Tempo del Creato 2025.

Il tema scelto per quest’anno, “Pace con il Creato”, prende ispirazione dal profeta Isaia e invita a riscoprire il legame profondo tra giustizia, conversione e armonia. Solo ritrovando un equilibrio autentico tra l’uomo, Dio e la natura è possibile costruire un futuro di vera pace.

Il programma prevede momenti di preghiera, riflessione e convivialità:

Ore 9.00 – Accoglienza presso il parcheggio dell’Hotel Pomieri.

– Accoglienza presso il parcheggio dell’Hotel Pomieri. Ore 9.30 – Percorso a tappe nel suggestivo Sentiero degli Alberi Secolari con meditazioni sul tema “Pace con il Creato – 2025”.

– Percorso a tappe nel suggestivo Sentiero degli Alberi Secolari con meditazioni sul tema “Pace con il Creato – 2025”. Ore 11.30 – Ristoro e spostamento.

– Ristoro e spostamento. Ore 12.00 – Celebrazione della Santa Messa a Piano Battaglia .

– Celebrazione della . Ore 13.00 – Pranzo al sacco.

– Pranzo al sacco. Ore 14.30 – Condivisione fraterna e approfondimento sui temi ecologici.

– Condivisione fraterna e approfondimento sui temi ecologici. Ore 16.00 – Saluti e rientro.

L’intenzione di preghiera del Papa per questo tempo, “Per la nostra relazione con tutto il Creato”, offrirà lo sfondo spirituale della giornata, ricordando che custodire la casa comune è parte integrante della fede e della testimonianza cristiana.

Sarà dunque un’occasione preziosa per vivere la fraternità, alimentare la spiritualità e rafforzare l’impegno a favore dell’ambiente, sulle orme della Laudato Si’ di Papa Francesco.

Ritrovo: Parcheggio Hotel Pomieri

L’invito è aperto a tutti: con cuore grato e disponibile, vi aspettiamo per condividere insieme un’esperienza di fede e natura, nel segno della pace con il Creato.