Le mete preferite dalle famiglie per una vacanza al mare

Quando arriva il momento di scegliere dove andare al mare con i bambini, non puoi improvvisare. Servono spiagge sicure, servizi comodi, attività adatte a tutte le età… e ovviamente un’atmosfera rilassata, dove anche tu riesca a goderti le giornate.

Che tu stia pensando a una settimana lunga o a qualche giorno di fuga, in Italia ci sono luoghi perfetti per una vacanza in famiglia senza stress. Qui trovi le mete più amate, quelle che ogni anno conquistano grandi e piccoli.

Cefalù

Cefalù è una delle perle del nord della Sicilia. Ma non è solo bella da vedere: è anche accogliente, sicura e perfetta per i bambini. Il mare è limpido e la spiaggia, di sabbia fine e dorata, digrada lentamente, ideale per far giocare i più piccoli in tranquillità.

Il centro storico è chiuso al traffico, e puoi girarlo a piedi tra gelaterie artigianali, botteghe e ristorantini con piatti semplici ma gustosi. Una visita alla cattedrale normanna, patrimonio UNESCO, è una pausa culturale che sorprende anche i più giovani.

Se vuoi staccare dalla spiaggia, puoi fare un’escursione verso il Parco delle Madonie, per un po’ di fresco tra i boschi. Qui ogni giornata può essere diversa, ma sempre pensata per la famiglia.

Gabicce Mare

Tra le mete italiane più apprezzate dalle famiglie, Gabicce Mare è una garanzia. A cavallo tra Marche e Romagna, unisce mare, verde e servizi pensati davvero per i bambini. La spiaggia è tranquilla, ben attrezzata, con molti stabilimenti che offrono aree giochi, animazione e mini club.

Ma il vero valore aggiunto è il contesto naturale: il vicino Monte San Bartolo ti permette di alternare le giornate in spiaggia a camminate leggere o gite in bici panoramiche, ideali anche con bimbi al seguito.

La cittadina è a misura di famiglia: sicura, pulita, con un clima rilassato. E se ti serve un consiglio pratico per l’alloggio, eccolo: se vuoi trascorrere qualche giorno qui, anche last minute, voglio suggerirti di prenotare un hotel a Gabicce Mare tramite il sito hotelgabicce.info: si tratta di un portale gestito localmente e dunque propone prezzi molto più competitivi e una mappatura completa delle strutture.

Così non perdi tempo e puoi scegliere il posto giusto per te e la tua famiglia.

Lignano Sabbiadoro

Nel nord Italia, Lignano Sabbiadoro è una delle mete più amate per le vacanze con bambini. Il motivo? Semplice: ha tutto quello che serve, e in formato XXL. La spiaggia è lunga, larghissima e tutta di sabbia finissima, con giochi, aree sportive e stabilimenti super attrezzati.

Qui i bambini hanno mille possibilità: parchi acquatici, mini golf, pedalò, gite in barca e spettacoli serali pensati per le famiglie. E tu puoi davvero rilassarti sapendo che ogni dettaglio è curato.

Il centro è vivace, pieno di negozietti, gelaterie e ristoranti family friendly. E nei dintorni puoi visitare la laguna di Marano o fare un salto a Aquasplash, uno dei parchi acquatici più grandi d’Italia.

Policoro

Se cerchi una meta meno affollata ma altrettanto valida, dai un’occhiata a Policoro, in Basilicata. Qui trovi spiagge ampie, mare pulito e strutture ricettive pensate per famiglie, spesso a prezzi più accessibili rispetto a località più famose.

Il litorale è sabbioso, ma con tratti di pineta ideali per fare ombra naturale. Il mare è calmo e adatto anche ai bambini piccoli. Il paese offre tutto ciò che serve senza essere caotico, e i ritmi sono lenti quanto basta per rilassarsi davvero.

Interessante anche il contesto naturalistico: puoi visitare l’Oasi WWF Policoro-Herakleia, dove i bimbi imparano giocando, tra tartarughe, sentieri e attività didattiche.

Cattolica

Se vuoi una località collaudata dove la famiglia è al centro di tutto, punta su Cattolica. Situata poco più a sud di Gabicce, ha una lunga tradizione nell’accoglienza dei bambini, e ogni estate si rinnova con eventi, spettacoli e servizi su misura.

Le spiagge sono organizzate per fasce d’età, con giochi in legno, aree soft per neonati e campetti per i più grandicelli. Gli hotel spesso offrono menù baby, animazione serale e convenzioni con i parchi tematici della zona.

Tra una giornata di mare e una serata in centro, puoi anche visitare l’Acquario di Cattolica, una delle attrazioni più amate da chi viaggia con i più piccoli.