Raddoppio ferroviario Palermo – Messina: avanzamento della Galleria di Cefalù. Il punto

Il progetto di raddoppio della linea ferroviaria Palermo–Messina costituisce uno degli interventi infrastrutturali più rilevanti della rete siciliana, estendendosi per circa 32 km tra Fiumetorto e Castelbuono e articolandosi in due lotti strategici.
1° Lotto – Fiumetorto–Ogliastrillo (Cefalù)
Il primo lotto, lungo circa 19 km, prevede il raddoppio mediante variante di tracciato, comprendente la nuova galleria Monte Poggio Maria e la stazione di Lascari, concepita per ottimizzare l’accessibilità locale.
2° Lotto – Ogliastrillo (Cefalù)–Castelbuono
Il secondo lotto, lungo circa 13 km, si sviluppa interamente in variante di tracciato e include due tratti in galleria:
- Galleria Cefalù, doppia canna, realizzata con tecnologia TBM (Tunnel Boring Machine);
- Galleria S. Ambrogio, singola canna, realizzata con scavo tradizionale.
La nuova fermata sotterranea di Cefalù e la stazione di Castelbuono completano l’intervento.
L’opera beneficia di un finanziamento pubblico parziale, con un investimento complessivo stimato in 1,014 miliardi di euro e velocità massima di linea di 160 km/h, incrementando significativamente la capacità ferroviaria da 4 a 10 treni/ora per direzione.
Focus Tecnico: Galleria Cefalù – Canna Dispari
L’attuale avanzamento riguarda la canna dispari della galleria Cefalù. Al 22 settembre 2025, la TBM ha raggiunto una lunghezza complessiva di 5.240 m con una velocità media di 10 m/giorno in modalità open mode e una profondità media dal piano campagna di 95 m.
Il completamento dello scavo della canna dispari è previsto entro il primo trimestre 2026, seguito dallo smontaggio e rimontaggio della TBM per l’avvio della canna pari.
Avanzamento lavori dettagliato:
- Galleria Cefalù – Canna dispari: scavo meccanizzato e rivestimento al 67% (4.493 m);
- Fermata Cefalù: realizzazione della paratia micropali e tiranti per opere di imbocco;
- Area Carbone: completate solette in cls e muretti paraballast dei viadotti Carbone 1 e 2; trincea tra viadotti in corso di riempimento;
- Galleria S. Ambrogio: scavo tradizionale completato, rivestita integralmente; completamento nicchie e galleria artificiale lato Palermo;
- Galleria Malpertugio: scavo tradizionale al 70%, completate opere d’imbocco lato Messina, consolidamenti a fronte GN in corso;
- Area Stazione Castelbuono: in corso pali sottovia SS.113 e tiranti paratia micropali per rampa di accesso alla stazione.
Benefici infrastrutturali attesi
- Incremento di capacità della linea da 4 a 10 treni/h per direzione;
- Miglioramento dell’accessibilità a Palermo e all’Aeroporto Falcone e Borsellino;
- Riduzione dei tempi di percorrenza sulla relazione Palermo–Messina e maggiore efficienza nella gestione della circolazione ferroviaria.
L’avanzamento della TBM nella Galleria di Cefalù rappresenta un indicatore chiave della prosecuzione del progetto, confermando il progresso significativo delle opere strategiche e la concreta realizzazione di un’infrastruttura fondamentale per la mobilità siciliana.
