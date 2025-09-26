Con la Scuola Calcio Real Sport e polisportiva Lascari Cefalù è possibile il Bonus Statale Dote Famiglia 2025

È ufficialmente al via una straordinaria opportunità per le famiglie: grazie al Fondo Dote Famiglia 2025, è possibile iscrivere i propri figli alla scuola calcio usufruendo di un bonus statale del valore di 300 euro.
Le società sportive del territorio hanno già inserito i propri corsi nel portale ministeriale, consentendo alle famiglie di accedere con semplicità a un sostegno concreto per favorire la pratica sportiva dei più piccoli.
Per la nostra scuola calcio sono già disponibili i codici da inserire al momento della domanda online:
- COHRIBVBUK – Polisportiva Lascari & Cefalù
- FKJWMAPY7G – Polisportiva REAL Sports
Basterà selezionare il corso prescelto e inserire il relativo codice all’interno della piattaforma ministeriale.
La domanda potrà essere presentata esclusivamente online, a cura dei genitori esercenti la potestà genitoriale, a partire dalle ore 12.00 di lunedì 29 settembre e fino a esaurimento delle risorse disponibili, collegandosi al portale ufficiale:
👉 https://avvisibandi.sport.governo.it
L’agevolazione è riservata ai minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni al momento della presentazione della domanda.
Per ricevere assistenza e informazioni sulle iscrizioni:
327 4082541
393 903145
335 7457383
Oppure presso le segreterie di Lascari e Cefalù.
Per le famiglie è una grande occasione: dare ai propri figli la possibilità di crescere nello sport, con il sostegno concreto del Bonus Statale Dote Famiglia 2025.