Il Cristo Pantokrator: iconografia e iconologia a 1700 anni da Nicea. Convegno a Cefalù e Palermo

Convegno internazionale a Cefalù e Palermo

26 e 27 settembre

Il compiersi dei 1700 anni dal Concilio di Nicea, in concomitanza con l’Anno giubilare, diventa occasione di alta riflessione teologica e culturale grazie al convegno internazionale “Il Cristo Pantokrator. Iconografia e iconologia a 1700 anni da Nicea (325)”, promosso dalla Fondazione Accademia Via Pulchritudinis ETS.

Gli esempi più significativi della iconizzazione del Cristo nel Mediterraneo hanno contribuito a delineare una via di pulchritudo nel rivelarsi del Verbo, immagine del Padre, e della sua panokratia come segno di misericordia. Le giornate di studio presteranno attenzione al dialogo tra Oriente e Occidente, al contesto storico del Concilio di Nicea, alle rappresentazioni iconografiche e ai rimandi delle maestranze artistiche. Sarà dato spazio alle reciproche consonanze tra le diverse aree mediterranee, all’elaborazione della Cappella Palatina di Palermo e alle conclusioni della Commissione Teologica Internazionale.

Il convegno si apre oggi, 26 settembre, a Cefalù, per proseguire domani 27 settembre a Palermo, coinvolgendo teologi, studiosi, accademici e pastori, in un dialogo fecondo tra arte, fede e cultura.

Programma

Venerdì 26 Settembre – Chiesa Auditorium dell’Annunziata, Cefalù

Presiede: S.E. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù

Modera: Calogero Cerami, Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia

9.30 – Preghiera iniziale, Saluti istituzionali

9.45 – Introduzione – Mons. Crispino Valenziano, Presidente Fondazione Accademia Via Pulchritudinis

10.00 – Il primo concilio di Nicea nel dialogo ecumenico – Filippo Sarullo, Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia

11.15 – Il concilio di Nicea – Cristina Simonelli, Teologa, già Presidente Coordinamento Teologhe Italiane

Presiede: Dom Vittorio Rizzone OSB, Abate di San Martino delle Scale e Presidente Fondazione Dusmet

Modera: Salvatore Vacca, Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia e Direttore Ufficio Scuola Diocesi di Cefalù

16.30 – L’iconografia del Pantokrator – Umberto Utro, Curatore Reparto Antichità Cristiane dei Musei Vaticani

17.30 – L'iconologia del Pantokrator – Domenico Messina, Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia

Basilica Cattedrale

18.45 – Contemplazione musicale del Maestro Giuseppe Cianmarra

19.00 – Celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Giuseppe Marciante

Sabato 27 Settembre – Cappella Palatina, Palermo

10.00 – Visita al Palazzo della Zisa; Chiesa della Martorana; Palazzo delle Aquile

Presiede: S.E. Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo Metropolita di Palermo e Gran Cancelliere della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia

Modera: Maria Antonietta Spinosa, Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia

16.00 – La cristologia dei mosaici del Pantokrator di Cefalù e Monreale – Nicola Gaglio, Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia

17.30 – Gesù Cristo, Figlio di Dio, Salvatore. Il Simbolo di Nicea-Costantinopoli – Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo Metropolita di Palermo – Mons. Crispino Valenziano

18.30 – Pausa

19.00 – Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Corrado Lorefice

Un ponte di bellezza tra Oriente e Occidente

Nella suggestiva cornice delle cattedrali normanne e della Cappella Palatina, il Cristo Pantokrator torna così al centro della riflessione ecclesiale, rivelandosi icona viva di unità e di speranza. A 1700 anni da Nicea, l’immagine del Verbo che tutto sostiene e tutto illumina continua a parlare con forza, come simbolo di una bellezza che unisce popoli, culture e tradizioni.