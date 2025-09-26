Serie C Femminile: rese note le squadre al via. Tra loro la Zannella Basket di Cefalù

La Federazione Italiana Pallacanestro ha pubblicato l’elenco delle undici società che parteciperanno al prossimo Campionato di Serie C Femminile 2025/2026. Dopo la chiusura delle iscrizioni del 14 settembre e la successiva riapertura al 23 settembre, il quadro delle squadre è ormai definitivo e pronto a dare vita a una stagione che si annuncia intensa e appassionante.
Tra le protagoniste figura con orgoglio la Zannella Basket di Cefalù, storica realtà cestistica madonita che continua a rappresentare la città normanna ai massimi livelli regionali. La squadra biancazzurra, grazie a un impegno costante nella valorizzazione del vivaio e delle giovani atlete, è ormai un punto di riferimento per il basket femminile. La sua presenza nel campionato non è soltanto sportiva, ma anche simbolica: espressione di una comunità che da sempre vive con entusiasmo la pallacanestro.
Ecco l’elenco ufficiale delle squadre partecipanti al torneo:
- A.S.D. San Matteo (Messina)
- Pol. Dil. Pegaso Ragusa (Ragusa)
- ASD Zannella Basket – Cefalù (Palermo)
- ASD Golfobasket Woman (Trapani)
- Stella Basket Palermo A.S.D. (Palermo)
- ASD Siracusa Basket (Siracusa)
- Real Basket Agrigento (Agrigento)
- 102 Basket Erice (Trapani)
- A.S.Dil. Polisportiva Team 79 (Enna)
- Basket Scicli Meerkat (Ragusa)
- Sport & Performance Academy (Palermo)
Il Campionato di Serie C Femminile offrirà dunque un confronto avvincente tra le realtà più dinamiche della Sicilia. Per la Zannella Basket di Cefalù, sarà l’occasione per riaffermare la propria identità, portare in alto i colori della città e vivere un’altra stagione di grandi sfide ed emozioni.
(nella foto della FIP, Sofia Calabrese, Vittoria Spinosa, Rachele Pirrone e Fabiana Castiglia)