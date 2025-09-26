Serie C Femminile: rese note le squadre al via. Tra loro la Zannella Basket di Cefalù

La Federazione Italiana Pallacanestro ha pubblicato l’elenco delle undici società che parteciperanno al prossimo Campionato di Serie C Femminile 2025/2026. Dopo la chiusura delle iscrizioni del 14 settembre e la successiva riapertura al 23 settembre, il quadro delle squadre è ormai definitivo e pronto a dare vita a una stagione che si annuncia intensa e appassionante.

Tra le protagoniste figura con orgoglio la Zannella Basket di Cefalù, storica realtà cestistica madonita che continua a rappresentare la città normanna ai massimi livelli regionali. La squadra biancazzurra, grazie a un impegno costante nella valorizzazione del vivaio e delle giovani atlete, è ormai un punto di riferimento per il basket femminile. La sua presenza nel campionato non è soltanto sportiva, ma anche simbolica: espressione di una comunità che da sempre vive con entusiasmo la pallacanestro.

Ecco l’elenco ufficiale delle squadre partecipanti al torneo:

A.S.D. San Matteo (Messina) Pol. Dil. Pegaso Ragusa (Ragusa) ASD Zannella Basket – Cefalù (Palermo) ASD Golfobasket Woman (Trapani) Stella Basket Palermo A.S.D. (Palermo) ASD Siracusa Basket (Siracusa) Real Basket Agrigento (Agrigento) 102 Basket Erice (Trapani) A.S.Dil. Polisportiva Team 79 (Enna) Basket Scicli Meerkat (Ragusa) Sport & Performance Academy (Palermo)

Il Campionato di Serie C Femminile offrirà dunque un confronto avvincente tra le realtà più dinamiche della Sicilia. Per la Zannella Basket di Cefalù, sarà l’occasione per riaffermare la propria identità, portare in alto i colori della città e vivere un’altra stagione di grandi sfide ed emozioni.



(nella foto della FIP, Sofia Calabrese, Vittoria Spinosa, Rachele Pirrone e Fabiana Castiglia)