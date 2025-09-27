A Cefalù si festeggiano domani i Santi Cosma e Damiano

Nell’omonima contrada (sulla strada provinciale che porta a Gibilmanna) si festeggiano domani con grande solennità i santi Cosma e Damiano. Dopo le celebrazioni, come da Calendario Liturgico, domani, Domenica 28 Settembre, il programma prevede

alle 16:00 – Arrivo della Banda Musicale e giro per le strade della Contrada

17:00 – Processione con partenza dall’Edicola sul tornante di Contrada Cippone

17:30 – Celebrazione Eucaristica nella Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, presieduta dal parroco don Pietro Piraino.

Seguirà un momento di fraternità.

I Santi Cosma e Damiano furono fratelli nella carne e ancor più nella fede: esercitavano l’arte della medicina non per guadagno ma per carità, curando gratuitamente i malati, vedendo in ciascun sofferente il volto stesso del Signore. Per questo la Chiesa li venera come Anargiri, “i senza denaro”, perché la loro ricchezza fu soltanto l’amore di Cristo.

Il Martirologio Romano così li ricorda: “Sanctorum martyrum Cosmae et Damiani, qui multa corpora gratuita curatione sanaverunt et multos ad fidem Christi perduxerunt; tandem sub Diocletiano, post varia tormenta, capite caesi sunt.” (I santi martiri Cosma e Damiano, i quali curarono molti corpi gratuitamente e condussero molti alla fede di Cristo; infine, sotto Diocleziano, dopo vari tormenti, furono decapitati.) In loro contempliamo il compimento della parola dell’Apostolo:

“Caritas Christi urget nos” (2 Cor 5,14).

Fu questa carità a muovere le loro mani di medici, a sostenere il loro coraggio di martiri, a coronare la loro fede fino al dono supremo della vita.

Celebrando la loro memoria, ci uniamo in un’unica voce di lode e di supplica: chiediamo al Signore, per intercessione dei santi medici, di guarire le nostre ferite, di rafforzare la nostra speranza, di rendere la nostra comunità segno vivo della sua misericordia.

