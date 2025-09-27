Convocazione Consiglio Comunale di Cefalù in sessione straordinaria ed urgente

Oggetto:

Il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Francesco Calabrese, visto il vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, ha convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e urgente e in forma mista per Lunedì 29 settembre 2025 alle ore 20,00 presso la Sala delle Capriate sita nel Palazzo Municipale di Piazza Duomo, per la trattazione degli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Estremi di necessità e urgenza.

Approvazione del Bilancio Consolidato dell’esercizio 2024 ai sensi dell’art. 11-bis, D. Lgs. n. 118/2011 – Proposta di Consiglio comunale n. 74 del 04.09.2025.

La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta viene rinviata al giorno successivo nei locali sopra indicati alla stessa ora e senza ulteriore avviso di convocazione.