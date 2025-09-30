Meteo Cefalù, mercoledì 1 ottobre 2025: arriva un primo assaggio d’autunno

CEFALÙ – Dopo le giornate ancora calde di fine settembre, domani, mercoledì 1 ottobre, l’atmosfera sulla costa tirrenica inizierà a cambiare. A Cefalù è attesa una giornata più fresca e variabile, con temperature in calo e qualche nube a tratti compatta.

La temperatura massima non supererà i 24°C, mentre la minima si fermerà intorno ai 19°C. Il cielo sarà caratterizzato da nuvolosità irregolare, con possibili schiarite nelle prime ore del giorno e un aumento delle nubi nel pomeriggio. Non sono previsti fenomeni di rilievo: la giornata dovrebbe rimanere asciutta.

I venti soffieranno deboli o moderati da Nord, con raffiche che nel pomeriggio potranno raggiungere i 15-18 km/h, contribuendo a far percepire un’aria più fresca rispetto agli ultimi giorni. L’indice UV scenderà leggermente rispetto a martedì, ma sarà comunque da moderato a alto nelle ore centrali.

Il mare sarà poco mosso, ancora con temperatura piacevole di circa 24°C, ideale per chi vuole concedersi forse gli ultimi bagni di stagione prima che il mare diventi più agitato nei giorni successivi.

Dal punto di vista della qualità dell’aria, i valori restano molto buoni: una giornata perfetta per una passeggiata tra le viuzze del centro storico o un’escursione verso la Rocca senza dover temere smog o polveri sottili.

Per i prossimi giorni è previsto un ulteriore calo delle temperature: giovedì la massima potrebbe scendere fino a 21°C e il mare diventerà mosso, mentre venerdì si attende un peggioramento con mari molto mossi e venti più forti.

Ottobre quindi inizia portando con sé un clima più fresco e autunnale, ma ancora piacevole per godersi la città e le sue bellezze senza il caldo intenso di settembre.