Palermo e Venezia non si fanno male: al “Barbera” finisce 0-0

Il “Renzo Barbera” è stato teatro di una partita bloccata e poco spettacolare: Palermo e Venezia si dividono la posta con uno 0-0 che lascia l’amaro in bocca ai tifosi rosanero e conferma un momento di lieve appannamento per la squadra di Pippo Inzaghi. Dopo il pareggio esterno contro il Cesena, arriva un altro punto che muove la classifica ma non entusiasma.

Il Palermo ha faticato a costruire gioco e a rendersi pericoloso, trovandosi di fronte un Venezia ben organizzato, capace di chiudere gli spazi e di ripartire con ordine. Poche le occasioni da gol da entrambe le parti, con il portiere rosanero Joronen bravo nelle rare conclusioni ospiti.

Un Palermo lento e prevedibile

La squadra di Inzaghi è partita con personalità, provando a gestire il possesso palla, ma senza mai riuscire ad accelerare la manovra. Gli esterni non hanno inciso e il centrocampo ha mostrato poca verticalità. Un copione che ha reso il gioco prevedibile e sterile, soprattutto nella ripresa, quando il Venezia ha provato a prendere il controllo del match.

Il momento più delicato è arrivato nei minuti finali: Ceccaroni, già ammonito, si è fatto espellere lasciando il Palermo in dieci uomini e costringendo i rosanero a chiudere in affanno.

Difesa solida, ma serve più coraggio

Se c’è un aspetto positivo è la solidità difensiva: la retroguardia rosanero ha retto bene, limitando i pericoli e mantenendo la porta inviolata. Ma per una squadra che punta ai vertici della Serie B, il solo equilibrio non basta. Inzaghi dovrà lavorare su intensità e velocità di gioco per dare maggiore incisività all’attacco.

Il tabellino del match

Palermo (3-5-2): Joronen; Pierozzi (46’ Gyasi), Bani, Ceccaroni; Diakité (84’ Bereszynski), Segre, Blin, Giovane (57’ Gomes), Augello (46’ Pierozzi); Brunori (57’ Le Douaron), Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingitienne, Korac, Sverko; Hainaut, Doumbia, Busio, Lella (65’ Yeboah), Haps (78’ Bjarkason); Kike Perez (91’ Bohinen), Fila (91’ Casas).

Allenatore: Stroppa

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Espulso: Ceccaroni (P) al 91’ per doppia ammonizione.

Spettatori: 31.933 (16.504 abbonati).